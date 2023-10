soluções para reduzir fila de perícia na Previdência Social?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrenta um grande desafio no Brasil: reduzir as longas filas de espera para perícias médicas. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, admitiu essa questão durante uma audiência pública no Senado, afirmando que é inaceitável que pacientes em tratamento de câncer tenham que esperar até cinco meses para realizar o procedimento.

Neste artigo, vamos explorar as medidas anunciadas pelo ministro para solucionar esse problema e melhorar o atendimento aos segurados do INSS.

A Humanização do INSS

Lupi destacou que a partir de janeiro, o INSS iniciará uma nova fase de humanização dos serviços. Atualmente, cerca de 40% dos funcionários trabalham remotamente, mas a meta é trazer todos de volta às agências para garantir o contato humano com a população.

Essa medida visa melhorar o atendimento e reduzir o tempo de espera para a realização de perícias médicas. Além disso, o ministro ressaltou a importância de realizar concursos públicos para preencher as 21 mil vagas em aberto no INSS. Essa medida é fundamental para aumentar a capacidade de atendimento e agilizar os processos de análise e concessão de benefícios.

O INSS também pretende continuar realizando mutirões de avaliação social e perícia médica, a fim de acelerar o andamento dos cerca de 500 mil processos de seguridade em andamento.

O Desafio do Gerenciamento de Problemas Acumulados

Os parlamentares presentes na audiência concordaram que o INSS enfrenta um desafio complexo não apenas em relação às filas de perícias médicas, mas também no gerenciamento dos problemas acumulados ao longo dos anos. O senador Jaime Bagattoli destacou a situação caótica das perícias médicas em vários estados, enquanto o senador Weverton ressaltou que a missão do Ministério da Previdência é uma das mais desafiadoras do país.

Diante desses desafios, a senadora Leila Barros reforçou a importância de realizar concursos públicos e promover a humanização dos serviços do INSS. Ela ressaltou que, apesar das medidas anunciadas, é necessário reconhecer que elas não serão capazes de resolver completamente o problema das filas de perícias médicas.



O Impacto da Previdência na Economia

Carlos Lupi destacou que a Previdência Social não é um custo, mas sim um investimento. Segundo ele, mais de 60% da economia de muitas cidades depende dos recursos da Previdência. Ele mencionou o aumento real do salário mínimo como uma das medidas adotadas pelo governo para recuperar o poder de compra das pessoas e impulsionar a economia.

Muitos aposentados complementam a renda familiar, o que contribui para a distribuição de renda e movimenta a economia. Lupi enfatizou que a humanização dos serviços do INSS, aliada à melhoria no atendimento e aos avanços da telemedicina, contribuirá para facilitar o acesso das pessoas aos benefícios previdenciários.

O Futuro do INSS

Com o retorno de todos os funcionários às agências a partir de janeiro, o INSS dará um importante passo para melhorar o atendimento e reduzir as filas de perícias médicas. Além disso, a pasta espera implementar 80% dos serviços na plataforma digital até o final de 2024. Essa modernização e digitalização dos processos contribuirão para agilizar os procedimentos e tornar o INSS mais eficiente.

A expansão da telemedicina também está nos planos do INSS. O ministro Lupi ressaltou que essa modalidade não substituirá os funcionários, mas sim facilitará o acesso das pessoas aos serviços. A telemedicina foi uma ferramenta importante durante a pandemia e sua expansão contribuirá para agilizar a realização de perícias médicas e outros procedimentos.

Ademais, a redução das filas de perícias médicas no INSS é um desafio complexo que requer esforços conjuntos do governo, parlamentares e servidores públicos. As medidas anunciadas pelo ministro Carlos Lupi, como o retorno dos funcionários às agências, a realização de concursos públicos e a expansão da telemedicina, são passos importantes para solucionar esse problema.

A humanização dos serviços do INSS, aliada à modernização e digitalização dos processos, contribuirá para melhorar o atendimento aos segurados e agilizar os procedimentos. No entanto, é importante reconhecer que ainda há muito a ser feito para garantir um sistema previdenciário eficiente e acessível a todos os brasileiros.

O INSS desempenha um papel fundamental na proteção social e na distribuição de renda no país. Portanto, investir na melhoria de seus serviços é essencial para promover o bem-estar da população e impulsionar o desenvolvimento econômico.