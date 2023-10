Sony anuncia novo modelo de PlayStation: É o PS5 Pro e quando será lançado?

Rhumores de um ciclo de meia-idade PlayStation 5 O redesenho está circulando há quase dois anos. Na terça-feira, Sony finalmente revelou o mais novo Playstation modelo, mas não é exatamente o que muitos fãs esperavam.

Embora a Sony não o chame oficialmente de “PS5 Fino“, o slogan do novo produto menciona o termo coloquial:”O mesmo poder imersivo. Novo tamanho mais fino.“

O que há de novo no PlayStation 5?

Os principais pontos de venda do novo modelo do PlayStation 5 são o pegada reduzida e maior armazenamento. Sony reivindica a nova versão “foi reduzido em volume em mais de 30% e em peso em 18% e 24%“. Ele virá com 1 TB de armazenamentomelhorou a partir do 825 GB do PS5 original.

Sony anuncia novo modelo do PlayStation 5Sony PlayStation/YouTube

O design também é um pouco diferente, apresentando quatro painéis de cobertura separados em vez de dois, o que lhe confere uma aparência aparência distinta. Os consumidores poderão comprar um unidade de disco acoplável se eles decidirem comprar inicialmente o Edição digitalmas o acessório de US$ 80 acabaria dando certo mais caro do que apenas comprar a versão Disc Drive.

Embora o novo modelo venha com suporte horizontal, a Sony está tornando o suporte vertical uma compra separada. Os fãs não vão gostar disso, já que o PS5 original veio com um suporte bidirecional horizontal e vertical.

Isso é tudo para as atualizações em relação ao modelo original. Muitos ficaram esperando por mais mudanças de hardwaremas este novo modelo parece voltado mais para compradores de primeira viagem do que para aqueles que desejam atualizar seus consoles atuais.

Sony afirma que o novo modelo estará disponível para compra a partir de novembro. A versão com unidade de disco será vendida por US$ 500enquanto a edição digital chegará em US$ 450.