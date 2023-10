Sophie Turner deixa de seguir a esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra, em meio ao divórcio de Joe Jonas

Sofia Turner removeu Nick Jonas esposa Priyanka Chopra de seu feed do Instagram … clicando no botão “deixar de seguir” como o divórcio da atriz de Joe Jonas Avança.

Como informamos, Joe pediu o divórcio no início de setembro… e o que se seguiu foi uma batalha tensa pela custódia durante semanas. Sofia mesmo entrou com uma ação judicial contra Joe, alegando que ele se recusava ilegalmente a deixar seus filhos irem com ela para a Inglaterra.

TMZ contou a história, o 2 encontrou um terreno comum no início desta semana, fechando um acordo no caso da custódia dos filhos, mostrando sinais de que um acordo final estava em andamento. Na quarta-feira, Joe entrou com pedido de arquivamento do caso de divórcio em Miami e um acordo privado.