Sorteios High Roller da TMZ, ganhe pacote de luxo no Yaamava’ Resort and Casino

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

PATROCINADO PELO YAAMAVA’ RESORT E CASINO

TMZ está dando a alguém a incrível chance de viver como um verdadeiro grande apostador… com um luxuoso pacote de férias no Yaamava’ Resort & Casino!

Tudo o que você precisa fazer é assistir “TMZ on TV” e “TMZ Live” durante a semana para garantir sua chance de ganhar muito… e passar 2 noites como VIP em um dos destinos mais badalados da Califórnia!

O sortudo vencedor e um convidado receberão um voo doméstico de ida e volta para Los Angeles ou San Bernardino – pegando carona em uma limusine do aeroporto até o resort.

A partir daí, você poderá desfrutar de ótimas acomodações em uma suíte luxuosa de 2 quartos e ganhar um par de ingressos para o show de sua escolha no Teatro Yaamava, um centro de apresentações íntimas de última geração que recebe os maiores nomes da música.

Tente a sorte no Yaamava’ Casino com US$ 1.000 em jogos grátis e seja um dos primeiros a experimentar novos tratamentos de spa, como a massagem sinfônica Gharieni no Serrano Spa, com um crédito de spa de US$ 500.

Isso não é tudo – o vencedor comerá como a realeza com um crédito alimentar de US$ 500 no The Pines Modern Steakhouse e um crédito adicional de US$ 300 em alimentos e bebidas para ser usado em qualquer um dos mais de 20 restaurantes e bares da propriedade.

Você também receberá um crédito de varejo de US$ 500 para comprar alguns souvenirs doces para sua viagem inesquecível!

Veja como entrar … assista “TMZ na TV” e “TMZ Live” durante a semana até sexta-feira para saber a palavra do dia e visitar https://tmzsweepstakes.com/ ou envie uma mensagem de texto para 55225. Quanto mais você participar, mais chances terá de ganhar. É tão fácil!