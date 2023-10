SPX Imagem ABRE CARGOS; Envie o currículo ainda HOJE!

A SPX Imagem, empresa que tem a missão de proporcionar saúde ao cliente, mediante uma experiência de respeito e segurança, através do serviço de medicina diagnóstica ágil e precisa que contribua para a melhor decisão clínica, está em busca de funcionários. Assim, vale a pena analisar a lista abaixo:

Analista de TI – Suporte – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Atendente Clínico -Campinas – SP – Efetivo;

Atendente Clínico – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas (Interno) – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Manobrista – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Operador (a) de Telemarketing Ativo – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Clínica – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção em Equipamentos Biomédicos – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) em Enfermagem – Interior – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a SPX Imagem

Sobre a SPX Imagem, podemos frisar que trata-se de uma rede que está há 15 anos no mercado, atuando nos principais hospitais privados e públicos do Brasil, oferecendo equipamentos com a mais alta tecnologia, assessoria e soluções na área da Medicina Diagnóstica.

Atua com 3 pilares:

Clínicas: Localizadas nas cidades de Santana de Parnaíba, Joinville e Taubaté, suas clínicas disponibilizam mais de 120 médicos com Atendimento Humanizado, Equipamentos de Alta Tecnologia, Laudos em até 48 horas e aceitamos Convênios e Particulares;

Terceirização: A SPX realiza a gestão parcial ou de 100% do Setor de Diagnóstico por Imagem de hospitais e clínicas. Esse pilar contempla equipamentos médicos de ponta para realização de exames, insumos, manutenção e recursos humanos. Também conta com os serviços de locação de equipamento para empresas no segmento de saúde;

Unidade Móvel: A Unidade Móvel busca atender a necessidade de empresas com a Medicina Ocupacional. Seu consultório sobre rodas contempla a realização de exames admissionais, periódicos e demissionais in company.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Relevo e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



