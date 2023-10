Stafford e Nacua levam Rams a uma vitória emocionante na prorrogação contra os Colts

TO Los Angeles Rams teve uma recuperação notável na prorrogação em um confronto emocionante que deixou os fãs ansiosos para arrebatar um 29-23 vitória sobre o Indianápolis Colts.

O jogo foi definido por Matthew Stafford resiliência enquanto ele lutava contra uma lesão no quadril, finalmente entregando o passe para touchdown da vitória em uma disputa emocionante em Estádio Lucas Petróleo.

Stafford e Nacua levam Rams à vitória

O Carneirosque entrou no jogo em 0,500 depois de um início de temporada instável, enfrentou um formidável Colts time que venceu o jogo anterior na prorrogação.

O Carneiros entraram em campo correndo enquanto marcavam em cada uma das primeiras quatro tentativas, construindo um comando 20-0 vantagem no intervalo. Kyren Williams contribuiu com duas corridas de touchdown, e Brett Maher adicionou dois gols de campo.

No entanto, o jogo tomou um rumo dramático após uma lesão no quadril relatada em Carneiros quarterback Matheus Stafford. Apesar de mancar visivelmente, Stafford demonstrou coragem extraordinária. Ele terminou o jogo 27 de 40 com 319 jardas, um touchdowne uma interceptação.

Stafford O momento decisivo veio na prorrogação, quando ele liderou um notável Passeio de 75 jardasculminando em um Passe para touchdown de 22 jardas este é Puka Nacua.

Eu entendio novato de destaque, fez um jogo sensacional com nove recepções para 163 jardassolidificando seu status como estrela em ascensão na liga.

O escolha da quinta rodada tem 39 capturas e 501 jardas até agora na temporada, o que é um novo recorde para estreantes em seus primeiros quatro jogos. Ele também é o primeiro jogador desde 1954 gravar três Esforços de 100 jardas No dele primeiros quatro jogos.

Richardson continua a brilhar apesar da derrota

Os Colts, liderados pelo novato Anthony Richardsonmontou uma recuperação incrível nos minutos finais do regulamento.

Richardson jogou um Passe para touchdown de 35 jardas para Mo Alie-Coxmarcou um touchdown corrido de 1 jardae conectado com Drew Ogletree para Passe para touchdown de 5 jardasseguido de um sucesso Conversão de 2 pontos para Michael Pittman Jr. empatar o jogo em 23 pontos cada um no final do regulamento.

Richardson é agora o primeiro zagueiro no Super Bowl era para marcar um corrida de touchdown em cada um dos três primeiros jogos de sua carreira.

Enquanto o Carneiros volte para Os anjoseles se prepararão para enfrentar a defesa Campeão NFCPhiladelphia Eagles em sua próxima partida. A disponibilidade do receptor estrela Cooper Kupp e a condição de Eu de StaffordA lesão será um fator-chave a ser observado no próximo jogo.