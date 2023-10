Start ‘Em, Sit’ Em: Semana 5 da temporada de Fantasy Football de 2023

Cbem-vindo ao Marca’s Comece ‘Em Sit’ Em. Semana 4 do futebol fantástico parece que será um jogo de pontuação alta, com vários confrontos desiguais no horizonte. Esteja você com 4-0, 0-4 ou algo entre os dois, esses são os inícios não tão óbvios, bem como os assentos para a quinta semana da temporada regular de 2023.

As despedidas da semana 5 incluem: Los Angeles Chargers (LAC), Tampa Bay Buccaneers (TB), Cleveland Browns (CLE) e Seattle Seahawks (SEA).

Start ‘Em, semana 5 do Fantasy Football começa:

QB – Quarterback:

O sempre polarizador Kirk Cousins ​​(QB – MIN) faz um bom confronto contra os Chiefs em casa.

Primos Kirk (vs. KC): Os 1-3 Vikings estão em um estágio decisivo de sua temporada. Perder para Kansas City parece provável, mas um recorde de 1-4 tornaria a chegada à pós-temporada de 2023 uma possibilidade remota. Deixando isso de lado, o potencial de Kirk Cousins ​​​​acumular muitos pontos de ‘tempo de lixo’ faz dele um começo obrigatório esta semana.

Anthony Richardson (vs. TEN): O novato Colts QB se tornou uma opção obrigatória no Fantasy em qualquer semana. Ainda mais em um confronto onde Indianápolis recebe os Titãs.

RB – Correndo de volta:

Brian Robinson Jr. (vs CHI): Os 0-4 Bears visitam Washington DC e terão que enfrentar um dos melhores corredores da NFL, Brian Robinson. Em um jogo em que Washington parece estar à frente no placar, procure o produto do Alabama para deixar a defesa do Bears em frangalhos.

De’Von Achane (vs. NYG): O explosivo novato de Miami não foi draftado na maioria das ligas e provou que, mesmo em confrontos adversos como Buffalo, ele pode ser um trunfo fantástico e de destaque. Não aposte que o novato atingirá a marca de 50 pontos todas as semanas, mas certamente estará na disputa pelo status de RB1/RB2.

WR – Receptor Amplo:

Zay Flowers (WR – Ravens) tem sido um novato ofensivo em destaque no Fantasy há 4 semanas.

Zay Flores (no PIT): O novato dos Ravens é um dos poucos da classe novato que se tornou um produto certo do Fantasy nas primeiras semanas da temporada do Fantasy.

Christian Kirk (vs BUF): Os Jaguars tiveram mais de uma semana em solo britânico para se preparar para este jogo. A lesão de Tre’Davious White (CB) no final da temporada tornou a defesa do Bills um pouco menos temível. Além disso, com Zay Flowers ainda machucado e Calvin Ridley abrindo o campo, Kirk deve ver mais alvos do que o normal para o jogo desta semana em Londres.

Bônus: DJ Moore (no WAS): Os Bears provavelmente terão que recorrer ao seu receptor estrela para conseguir alguns pontos no tabuleiro em um confronto TNF em que enfrentarão uma batalha difícil.

TE – Final Apertado:

Darnell Washington parece uma aposta positiva esta semana com o PIT, dado o status duvidoso de Pat Freiermuth antes de domingo.

Darnell Washington (vs. BAL): Com o titular do TE Pat Freiermuth em dúvida para o confronto contra os Ravens, o novato Darnell Washington tem chance de brilhar. É provável que Mitch Trubisky comece no QB no lugar do lesionado Kenny Pickett, e Washington pode ser o principal alvo para o reserva.

(vs. BAL): Com o titular do TE Pat Freiermuth em dúvida para o confronto contra os Ravens, o novato Darnell Washington tem chance de brilhar. É provável que Mitch Trubisky comece no QB no lugar do lesionado Kenny Pickett, e Washington pode ser o principal alvo para o reserva. Darren Waller (no MIA): Sim, os Giants estão em um momento terrível, mas os dois jogos fora de casa deste ano resultaram em uma vitória (no AZ) e um desempenho decente contra os 49ers. Depois de todas as críticas por mirar em Waller apenas três vezes na semana passada, espere que o NYG pelo menos tente consertar as coisas com seu tight end estrela.

D/ST – Defesa e Equipes Especiais:

Corvos de Baltimore (no PIT), Jatos de Nova York (isso), Leões de Detroit (contra CAR), Jatos de Nova York (isso), Cardeais do Arizona (contra CIN).

Sit ‘Em, semana 5 do Fantasy Football: