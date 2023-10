Steelers derrotados pelos texanos quando Kenny Pickett sai com uma lesão no joelho

TOs Houston Texans entregaram ao Pittsburgh Steelers um retumbante 30-6 derrota em Domingodeixando fãs e analistas questionando o Ladrões’ perspectivas para o restante da temporada.

Enquanto o Texanos mostraram sua força e resiliência sob a liderança do treinador principal DeMeco Ryano ladrões revelou uma infinidade de problemas, apesar de um início de temporada relativamente decente.

Pickett descartado devido a lesão no joelho

O jogo tomou um rumo drástico quando ladrões quarterback Kenny Pickett foi afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho sofrida durante um sack na quarta descida de Texanos ponta defensiva Jonathan Greenard tarde no terceiro trimestre.

Pickett’s a saída do jogo deixou um vazio naquele quarterback reserva Mitchell Trubisky lutou para preencher como o Texanos manteve o controle.

Treinador Mike Tomlin forneceu pouca visão sobre Pickett’s condição após o jogo, afirmando apenas que o jovem zagueiro precisava de avaliação.

Pickett’s desempenho antes da lesão estava longe de ser excelente, completando 15 de 23 passa para 114 jardas com uma interceptação.

No entanto, o Ladrões’ problemas ofensivos se estenderam além Pickett’s lutas.

O Ladrões’ o ataque enfrentou imensos desafios ao longo do jogo, com Houston defesa mantendo-os a um mero 53 jardas na primeira metade.

O Texanos assumiu a liderança logo no início, com o quarterback novato CJ Stroud conectando-se com Nico Collins para um touchdown de duas jardas em seu ataque inicial. Pesquisa Fairbairn contribuiu com três gols de campo para Houston contar antes Chris Boswell conseguiu colocar o ladrões no placar.

Pickett’s lesão marcou um ponto de viragem, pois o Texanos garantiu a vitória logo após sua saída, destacada por um touchdown de seis jardas passar de running back Devin Singletário para Dalton Schultz. Stroud, que permanece livre de interceptações em seus primeiros quatro jogos na NFL, selou o jogo com um touchdown de 52 jardas passar para Collins.

Enquanto Pickett’s lesão foi um golpe para o ladrõessua linha ofensiva também lutou para protegê-lo e criar oportunidades de corrida. Tomlin’s decisão de confiar no ataque em vez de tentar um field goal acabou saindo pela culatra, já que Verde demitido Pickettevitando um possível retorno.

Steelers também tem um problema defensivo

Pittsburgh a defesa também vacilou, permitindo que o Texanos para mover consistentemente a bola no chão.

Notavelmente, o Ladrões’ a defesa não conseguiu registrar nenhum sack contra uma linha ofensiva sem dois titulares.

Superastro defensivo TJ Watt, que acaba de ser nomeado Jogador Defensivo do Mês da AFCteve um desempenho atípico registrando um total de 2 tackles durante o jogo e um golpe de quarterback.

No total, Houston registrado 451 jardas com 312 deles pelo ar.

Texanos quarterback CJ Stroud registrou 16 de 30 tentativas e dois touchdowns, terminando o dia com um Classificação QB de 111.2.

Treinador Tomlin não mediu palavras quando questionado sobre possíveis mudanças após a perda desmoralizante. “Inferno, sim, haverá mudanças” declarou ele, enfatizando a necessidade de uma abordagem diferente no futuro.

O Texanos vitória decisiva sobre o ladrões levantou questões sobre Pittsburgh tanto no ataque quanto na defesa.

Embora as lesões tenham desempenhado um papel importante em suas dificuldades, a equipe precisa trabalhar em todas as três fases do jogo para se recuperar de domingo derrota decepcionante.

A seguir para o ladrões em Semana 5 é um jogo difícil em casa contra os rivais da divisão, o Baltimore Ravens.