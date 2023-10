Stefanini está com mais de 400 VAGAS ABERTAS!

A Stefanini, empresa que é uma multinacional brasileira privada, prestadora de serviços, software para informática e consultoria, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, verifique quais são as opções disponíveis:

Analista de Redes – Vitória – ES – Administrador de Redes;

Arquiteto .Net SR – Rio de Janeiro – RJ – Arquitetura de Soluções;

Especialista em Processos e Qualidade – Belo Horizonte – MG – Suporte Técnico;

Analista de Processos de Qualidade – Belo Horizonte – MG – Suporte Técnico;

Analista de Segurança F5 – São Paulo – SP – Segurança da Informação;

Supervisor Administrativo – Presencial – São Paulo – SP – Administração Geral;

Analista de Redes Pleno – Canaã dos Carajás – PA – Informática;

Analista de Tools Especialista – Canaã dos Carajás – PA – Análise de Sistema;

Analista de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Segurança da Informação;

Técnico de Suporte N2 – Brasília – DF – Suporte Técnico;

Analista de Suporte Trilíngue – Todo Brasil – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Planejamento On Shore – São Paulo – SP – Produção.

Mais sobre a Stefanini

Sobre a Stefanini, é interessante destacar que trata-se de uma multinacional brasileira que atua no setor de serviços em TI. Com um suporte em mais de 30 idiomas, a Stefanini, 5 empresa mais internacionalizada, segundo a Fundação Dom Cabral, atua em mais de 35 países e e está entre as 100 maiores empresas de TI do mundo (BBC News).

Uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia oferece prestação de serviços em Consultoria, Integração, Desenvolvimento de Soluções, BPO, Outsourcing para Aplicativos e Infraestrutura, entre outras soluções.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Stefanini já veio à tona, a candidatura é ocorre de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

