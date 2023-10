Steph Curry continua de onde parou na temporada passada com 41 pontos na vitória contra Kings

Stephen Curry continuou de onde parou nos playoffs da temporada passada contra Sacramentomarcando 41 pontos para liderar o Guerreiros do Golden State para uma vitória por 122-114 sobre o Reis na sexta-feira à noite.

Este foi o primeiro jogo no Golden 1 Center desde que Curry eliminou os Kings com uma obra-prima de 50 pontos no jogo 7 da primeira rodada da série na temporada passada. Essa série gerou uma rivalidade no norte da Califórnia entre franquias que nunca haviam tido sucesso na mesma temporada.

Steph Curry pegou seu pai desprevenido durante uma entrevista ao vivoParker Johnson

Uma multidão lotada na estreia em casa ficou energizada a noite toda, mas saiu desapontada depois que os Kings mais uma vez não tiveram resposta para Curry, que encerrou o jogo com uma contundente cesta de 3 pontos no minuto final.

Curry marcou 16 pontos no terceiro quarto para assumir o controle do jogo. Ele até converteu sua 51ª jogada de quatro pontos na carreira, pontuada por uma pequena dança para dar ao Golden State uma vantagem de 11 pontos no meio do período.

Os Warriors aumentaram essa vantagem depois que Curry foi para o banco no final do terceiro com uma sequência de 10-0 coroada por Jonathan KumingaO congestionamento que fez 94-77.

Reis se reúnem um pouco tarde demais

Sacramento montou uma recuperação tardia aproveitando o jogo desleixado dos Warriors. Os Kings marcaram 10 pontos consecutivos para reduzir o déficit de 15 pontos para cinco faltando 1:15 para o fim. Mas Curry então fez sua cesta de 3 pontos faltando 43 segundos para o final do jogo.

Klay Thompson somou 18 pontos e Chris Paulo fez 10 pontos, 12 assistências e duas viradas em seu segundo jogo com o Warriors. Paul tem 21 assistências e apenas três viradas nesta temporada.

De’Aaron Fox marcou 39 pontos para liderar os Kings. Domantas Sabonis somou 19 pontos, 18 rebotes e sete assistências.

Sacramento aproveitou um longo descanso de Curry para fazer uma sequência de 14 a 0 no primeiro e segundo quartos e assumir uma vantagem de 11 pontos. O Golden State se recuperou depois que Curry voltou ao jogo e liderou por 60-57 no intervalo.

A SEGUIR

Guerreiros: Visita Houston no domingo.

Reis: Hospede o Los Angeles Lakers no domingo.