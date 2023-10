Stephen A. Smith cai de joelhos enquanto implora a LeBron James e Anthony Davis por uma coisa

Stephen A. Smith desenvolveu uma reputação de dizer algumas coisas estranhas. Embora na TV ele pareça uma figura excêntrica, no fundo ele é realmente um homem simples.

Essa simplicidade significa que ele gosta do sol e bom tempo, particularmente na Califórnia. Para aproveitar esse clima, principalmente no verão, Smith precisa da ajuda de alguns Los Angeles Lakers jogadoras.

Stephen A. Smith implora a Anthony Davis

Durante o First Take na sexta-feira, Smith literalmente caiu de joelhos enquanto implorava Antonio Davis para trazer o seu “Um jogo“todas as noites para que o Lakers chegar às finais da NBA deste ano.

Stephen A. Smith se ajoelha e implora um pedido a Anthony DavisRoberto Ortega

Smith disparou levemente contra a cidade de Denver, dizendo abertamente que não queria ir àquela cidade para as finais, o que ele teve que fazer no ano passado, quando o Nuggets ganhou tudo.

Smith entende que a única maneira do Lakers chegar lá é Davis jogar como o 8 vezes All-Star que ele é. Davis tem sido inconsistente, principalmente devido a lesõesdurante seu tempo com o Lakers.

Davis foi impressionante no Vitória do Lakers na noite de quinta sobre o Phoenix Sunspontuação 30 pontos em 58,8% de arremessosagarrando 12 rebotes e conseguindo três roubos e bloqueios um pedaço. Se o atacante fizer isso todas as noites, os fãs do Lakers – e Smith – podem realisticamente sonhar com um voltar ao campeonato de basquete.

Após a vitória, Lebron James disse na entrevista pós-jogo que “nós não damos a mínima para críticas sobre (Davis)“.