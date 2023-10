Stephen A. Smith e Molly Qerim compartilham um humor estranho sobre o incidente do telefone ‘vibrante’

EUNum episódio recente de “First Take”, da ESPN, ocorreu um momento estranho que chamou a atenção de muitos telespectadores e certamente quebrou o gelo no set. Stephen A. Smith, inadvertidamente transformou uma situação comum em um momento hilariante e estranho, revelando o quão imprevisível a televisão ao vivo pode ser.

O incidente começou quando Smith, no meio de uma discussão Invasores amplo Davante Adams e suas preocupações sobre o ataque, foi distraído pelo som do co-apresentador Molly Qerim telefone. Ele exclamou: “A propósito, esse é o celular da Molly tocando”, apenas para ser corrigido por Qerim, que disse: “Não está tocando”. Sem perder o ritmo, Smith respondeu: “[It’s] vibrando.”

Tentando encontrar humor na situação, Smith continuou: “Eu tentei dizer tocar. Você quer que eu diga vibrando no ar? Você sempre gosta que eu mencione vibrar no ar com seu telefone. Você realmente quer que eu faça isso?”

Stephen A. sabe algo sobre a vida íntima de Molly

Nem todo mundo parecia entretido. NFL analista Dan Orlovsky, presente no set, divertidamente puxou uma toalha de luta dos Phillies sobre o rosto, tentando mascarar suas risadas. Smith, percebendo o constrangimento que havia criado inadvertidamente, tentou acalmar a situação, sugerindo: “Vá com o anel, Molly!”

KarimA resposta resumiu o sentimento do público quando ela declarou com os olhos arregalados: “Quero que todos saibam que me distancio desses comentários”, enquanto tentava conter o riso e enfatizava: “Não tenho nada a ver com nada do que acabou de acontecer. .”

Apontando o tom diferente de “Primeira tomada” em comparação com alguns dos outros programas de Smith, Karim lembrou-lhe de brincadeira: “Este não é o ‘programa de Stephen A. Smith’ no YouTube. É a Disney.”

O episódio, porém, teve momentos mais alegres. Mais tarde, Smith chamou a atenção para o computador pessoal de Qerim, que a mostrava procurando um blazer. Qerim foi rápido em esclarecer que não estava fazendo compras durante o desfile, mas sim tentando provar a Smith que sua roupa era genuína.

Não podemos deixar de pensar Stephen A. Smith sabe algo sobre a vida pessoal de Molly, e Molly parece ter essencialmente confirmado isso.