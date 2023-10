Stephen Curry brilha em uma noite de decepção para muitas estrelas da NBA

EUNão é habitual numa competição tão promissora e talentosa como a NBA que as suas estrelas tenham noites de negatividade, fracasso e sofrimento.

Mas aconteceu. Nenhum Damian Lillardque havia vencido o primeiro jogo com atuação espetacular nos minutos finais, brilhou (6 pontos com 2/12 arremessos), nem Victor Wembanyama (11 pontos, mas derrota para o Tosquiadeiras por 123-83) com seu desembarque na Liga, nem o Los Angeles Lakers que encheram suas estrelas com minutos, mas perderam na prorrogação (132-127) para o brilhante Reis de Sacramento.

Graças a Deus por Stephen Curry. O Guerreiros do Golden State o armador honra a temporada regular desde que se lembra.

Em três noites ele marcou 30,7 pontos, acertou 52% de arremessos de campo, acertou 5,7 arremessos de três pontos por jogo – com uma porcentagem de arremessos de 45% – e não errou um único arremesso de campo.

Ele bateu Houston com um chute decisivo… em que nocauteou Dillon Brooksum dos melhores e mais polêmicos defensores do planeta.

E ninguém estava falando sobre Curry…

A NBA dos 21 anos de Lebron Jamesdas contratações… e do Guerreiros do Golden Statemesmo que não sejam mais o time dos quatro anéis.

Eles sempre competem e esquecem o péssimo início de temporada regular do ano passado com Curryé o despertar precoce.

Suas quatro cestas de três pontos no último quarto superaram o Foguetes Houston (95-106), marcando 24 pontos e 6/14 de longa distância em 31 minutos de jogo. Ele não precisava de mais nada.

LAPRESSE

Foi o primeiro jogo substituto de sua vida para Chris Pauloque arrancou elogios do vestiário.

“É inacreditável a maneira como ele aceitou estar aqui desde o início. Desde o primeiro momento. André Iguodala fiz todos esses anos. Quando um veterano, um grande jogador, um All-Star… mostra esse sacrifício e dá o tom para todo o time”, Guerreiros treinador Steve Kerr disse.

Stephen Curry e Chris Paul parecem os novos Splash BrosParker Johnson

A noite escura de Lillard

Menos festa em Milwaukee. O Milwaukee Bucks caiu para o Falcões de Atlanta (110-127), punido pelo insucesso da sua contratação estrela, Damian Lillard.

Ele deixou de brilhar e vencer na campainha do início da temporada para não se encontrar. Seis pontos, 16,7% de acerto, seis derrotas e -29 na classificação de mais ou menos em quadra.

Esse é um dos problemas de um jogador assim. Ele é capaz de determinar uma equipe a partir do jogo de tiro, mas seus erros custam mais caro devido à sua natureza de atirador. Nada incendiário, ele terá noites melhores e Milwaukee voltará a brilhar após sofrer com Trae Young (20+11) e companhia.

Kings derrubam LeBron e Davis

Não foi Lebron James e Antonio Davis‘noite também. Eles jogaram muito no jogo que foi para a prorrogação contra o Reis de Sacramento (132-127) mas não foi suficiente.

O ‘Rei’ jogou 39 minutos, com 27 pontos, 15 rebotes e oito assistências e o ‘AD’ terminou com 30 pontos e 16 rebotes em 42 minutos. Barbaridades por ser a terceira vez do ano… e não receber o prêmio.

Wembanyama em açãoLAPRESSE

LeBron trouxe à tona sua grandeza e com uma cesta mandou o jogo para a prorrogação, mas lá recebeu um triplo de Kevin Huerter e os números brutais de Sacramentoa estrela, De Aaron Fox: 37 pontos, oito assistências, 14/24 em campo e 15 a mais quando entrou em quadra.

Já sabíamos que Wembanyama perderia muitos jogos

Eles não estão sorrindo Victor Wembanyamade incentivo de São Antônio qualquer. Sabíamos que eles iriam perder muitos jogos, apesar das surras doerem muito.

O Clippers de Los Angeles trouxe o francês de volta à terra em um jogo que já liderava por 19 pontos no intervalo (56-37, 24′). O animal não estava no seu melhor e marcou 11 pontos e cinco rebotes em 26 minutos de jogo.

Foi seu primeiro jogo fora de casa na carreira e ele não esteve bem. Errando três pontos (0/2), cometendo cinco turnovers e sendo derrotado por Kawhi Leonard (21 pontos) e Paulo Jorge (19), que, enquanto a saúde persistir, será uma equipa de primeira linha. “Vamos aprender”, resumiu o prodígio galês após o jogo.