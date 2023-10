Steve Kerr deslumbrado com Chris Paul após as primeiras conexões no jogo com Steph Curry

Guerreiros do Golden State treinador principal Steve Kerr ficou impressionado com Chris Paulo depois que o guarda fez sua estreia na pré-temporada pela franquia na vitória sobre o Los Angeles Lakers no sábado à noite no Chase Center.

Paulo, 38, assistido Stephen Curry em um arremesso de 3 pontos no primeiro quarto para a primeira conexão da dupla em quadra. Kerr falou à imprensa após o jogo e elogiou o desempenho do CP3, dizendo que é “divertido tê-lo ao nosso lado”.

“Chris é incrível”, disse Kerr. “Ele mantém o jogo tão fácil e é um ótimo passador. Há um ritmo de jogo que é divertido de assistir como treinador, onde você meio que sabe que ele fará a jogada certa repetidamente.

“E ele entende quando precisamos recuar e entrar em ação ou jogar mais rápido porque ele entende o ritmo do jogo. Chris é incrível. É muito divertido tê-lo ao nosso lado, finalmente.”

Estatísticas de Chris Paul durante a estreia no Warriors

Paul terminou a disputa com seis pontos, cinco assistências e quatro rebotes em 13 minutos de ação. Ele deu mais uma assistência para Curry para um triplo no segundo quarto.

Curry, de 35 anos, também jogou apenas 13 minutos e oito pontos. Jonathan Kuminga foi o artilheiro do jogo com 24 pontos em 24 minutos.

LeBron James não jogou pelo Lakers, mas Antonio Davis e D’Angelo Russell carregou a equipe durante o primeiro tempo.