Steve Kerr diz que Stephen Curry é o culpado por mantê-lo no Warriors

Stephen Curry é um jogador cujo talento único influenciou não apenas o Guerreiros do Golden State mas também todo o mundo do basquete. Treinador Steve Kerrque conquistou títulos como jogador com o búfalos de Chicago e a incentivo de São Antônioencontrou a combinação perfeita em Curry, Draymond Green e Klay Thompson.

Kerr expressou sua profunda admiração por Curry em uma entrevista recente ao SiriusXM NBA.

“Agradeço às minhas estrelas todos os dias. Literalmente todos os dias. A capacidade de treinar Steph desde o início é a única razão pela qual ainda estou aqui. O cara é incrível”, Kerr observado.

Stephen Curry e Chris Paul parecem os novos Splash BrosParker Johnson

Emocionado com o técnico Paul

Olhando para frente, Kerr está entusiasmado com o coaching Chris Pauloum armador geracional, ao lado Klay Thompson e Draymond Verde. A conexão entre esses jogadores é emocionante e promete o futuro do time.

“Acho que ele é a escolha perfeita para nós agora. Francamente, acho que precisávamos de liderança.” Kerr disse ao podcast Willard & Dibs.

“Acho que precisávamos de uma força orientadora para este grupo. Acho que nosso time era muito jovem no ano passado e obviamente nunca conseguiu avançar. Acho que lutamos muito bem nos playoffs, mas nunca encontramos nosso ritmo.

“Bem, Chris é um jogador muito, muito inteligente – um dos jogadores mais inteligentes que já vi, tanto como adversário ao longo dos anos como agora este ano durante o camp. Você apenas vê sua inteligência.

“Ele é tão atencioso; é tão meticuloso em cada posse de bola. Jogadores inteligentes tendem a descobrir as coisas rapidamente, especialmente quando estão jogando com outros jogadores inteligentes, então não tenho dúvidas de que será uma ótima opção.”

Em essência, Curry continua a ser o eixo da Guerreirose abaixo KerrSob a orientação de, o time não apenas prosperou, mas também se tornou um criador de tendências no mundo do basquete. Sob Kerros Warriors ganharam quatro dos últimos nove títulos da NBA.