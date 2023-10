Steve Kerr sobre Usman Garuba ingressando no Golden State: Estou gostando de poder treiná-lo

Achefe da temporada 2023-2024 da NBA, o Guerreiros do Golden State fortaleceram sua quadra de ataque com o atacante espanhol Usman Garuba, após sua passagem de dois anos com o Foguetes Houston.

Com o início da nova temporada à porta o treinador da equipa Steve Kerr diz que está feliz por ter jovem estrela à sua disposição.

Em entrevista coletiva, o tetracampeão do Golden State revelou o que pensa sobre sua nova contratação.

“Acho que Usman tem uma boa noção de quem ele é e isso é uma grande vantagem em termos de poder ter sucesso nesta liga”, explicou Kerr.

“Ter uma identidade e um jogo, ter clareza sobre o seu trabalho e o seu papel em quadra”.

Por outro lado, Kerr destacou As virtudes de Garuba em quadra.

“Estou animado por tê-lo aqui, ele tem apenas 21 anos e foi escolhido na primeira rodada do draft por um motivo, ele é um jogador talentoso e está trabalhando duro”, acrescentou.

“Estou gostando de poder treiná-lo.”

Em comparações em seu jogo com Draymond Verdeo treinador de 58 anos deu a sua opinião.

“Não sei se os compararia, mas penso que têm algumas semelhanças. Ambos jogam muito”, explicou.

O que Usman Garuba disse no media day?

No media day, o ex-craque do Real Madrid deu as suas primeiras palavras como jogador do Warriors.

“Acho que posso ajudar a equipe trazendo energia e esforço, dando o meu melhor todos os dias. Só quero ajudar a vencer”, disse.

Estatísticas da NBA

Em duas temporadas com o Houston Rockets Destino Usman Garuba Alari teve média de 2,8 pontos, 3,9 rebotes e 12,2 minutos em quadra em 99 jogos disputados até o momento.

Vale ressaltar que em julho deste ano foi negociado com o Atlanta Hawks e dias depois com o Oklahoma City Thunder.

Em 15 de setembro ele assinou um contrato de dois anos com o Golden State Warriors.

Abertura da temporada do Golden State

A franquia de São Francisco, Califórnia, abrirá a nova temporada no dia 24 de outubro, quando sediar o Phoenix Suns no Chase Center.

O jogo entre o campeão Denver Nuggets e Los Angeles Lakers será o primeiro jogo da campanha algumas horas antes, no mesmo dia.