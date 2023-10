Steven Seagal recusa oferta de luta de US$ 20 milhões contra Jean-Claude Van Damme

EUno mundo de Artes marciais e estrelas de filmes de ação, atores lendários Steven Seagal e Jean Claude Van Damme há muito são conhecidos por suas habilidades na tela. Recentemente JCVD revelou que uma lucrativa oferta de luta foi estendida a Steven Seagalque este último recusou.

van Damme, de 63 anos, compartilhou os detalhes intrigantes com o The Telegraph do Reino Unido durante uma entrevista recente. Ele lembrou como o produtor e executivo de cinema Pedro Guber havia proposto uma luta entre as duas estrelas da ação, luta que teria acontecido no A Miragem em Las Vegas.

O prêmio em jogo? Um impressionante US$ 20 milhões para cada um deles. No entanto, Seagal optou por não aceitar o desafio.

Uma rivalidade para sempre

Esta revelação destaca a rivalidade em curso entre van Damme e Seagalque já dura várias décadas.

As raízes desta rivalidade remontam à década de 1990, quando Seagal questionado Van Damme’s lutando contra credenciais, lançando dúvidas sobre sua legitimidade habilidade em artes marciaisS.

Na entrevista, van Damme também rejeitou as afirmações feitas por Sylvester Stallone a respeito de Seagal recusando uma oportunidade de brigar em uma festa Stallone hospedado em 1997, rotulando-o como “coisas de criança”.

Respondendo a rumores de que Seagal não falou gentilmente dele, van Damme afirmou, “Eu não sei por quê.” Enquanto o Nativo de Bruxelas expressou respeito por Seagal’s carisma e presença, ele não resistiu a um comentário alegre sobre a potencial luta deles.

Van Damme x Seagal uma luta de “bater e fugir”

Quando questionado sobre como ele abordaria uma luta contra Seagalele observou com humor que contrataria um “bater e fugir” estratégia devido à sua velocidade superior.

“Eu corro mais rápido que ele – muito mais rápido”van Damme disse com uma risada. Ele sugeriu que faria “fugir,” causando Seagal cansar e depois voltar a lutar. Ele encerrou o comentário lúdico com uma pergunta ao entrevistador: “Você gosta da técnica?”

van Damme enfatizou que qualquer animosidade entre ele e Seagal está no passado, afirmando, “Não tenho nenhum problema com Steven. Quando você é jovem, você quer ser o machão. Se eu o visse hoje, não teria problema.”

As duas estrelas’ rivalidade de décadas continua a ser um tema de fascínio para os fãs de Artes marciais e ação cinemae a US$ 20 milhões a oferta de luta adiciona outra camada à sua história.