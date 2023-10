Stipe Miocic diz que a saída de Jon Jones do UFC 295 foi como se eu tivesse levado um chute no saco

Stipe Miocic está chateado com Jon Jones.

Miocic deveria desafiar Jones pelo título dos pesos pesados ​​do UFC na luta principal do UFC 295, em 11 de novembro. Infelizmente, o confronto que estava sendo anunciado como o Maior de Todos os Tempos contra o Maior Peso Pesado de Todos os Tempos não acontecerá mais. lugar este ano, já que Jones sofreu uma lesão no peito que o forçou a sair do card. Foi um golpe devastador para Miocic, que contou como tudo aconteceu em um vídeo postado para seus únicos fãs.

“Como me senti quando acordei hoje? Como se eu tivesse levado um chute no saco”, disse Miocic. “De manhã acordei com meu celular vibrando. Estava escuro, eu estava com meu filho em cima de mim, tentando me mexer e pegar meu celular. Finalmente peguei meu telefone e recebi uma mensagem de texto do meu empresário dizendo que minha luta estava cancelada. Não consegui dormir o resto da noite. Eu deveria lutar com Jon Jones em cerca de duas semanas em Nova York, no UFC 295, no Madison Square Garden. Fiquei muito animado com isso. Na verdade, muito animado. Acho que ele rasgou alguma coisa no peito. Infelizmente isso acontece. Faz parte do jogo. Espero que ele melhore e se sinta melhor, mas o que acontece agora. Eu luto com outra pessoa? Não sei.”

Se Miocic lutar contra outro, não será no UFC 295, pois em vez de substituir Jones, o UFC substituiu os dois lutadores, criando uma luta pelo título interino entre Sergei Pavlovich e Tom Aspinall, que agora serve como co-evento principal para a luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka e Alex Pereira. O CEO do UFC, Dana White, disse que a promoção nem ofereceu uma luta substituta a Miocic e, em vez disso, pretende remarcar a luta de Jones no próximo ano. E está tudo bem por Miocic.

“Não sei por que não fui escolhido, o que é bom”, disse Miocic. “Eu entendo que eles têm uma direção que desejam seguir. Eu estou bem com isso. Todo cara da divisão é durão. Definitivamente quero lutar contra o maior peixe, que é Jon Jones. Não foi minha escolha, foi deles. Ouça, tudo acontece por uma razão. A luta sendo cancelada é uma merda. Não há dúvida sobre isso. Infelizmente, esse é apenas o jogo em que estamos. Acontece. Como eu disse, espero que ele esteja bem. Você quer ser o melhor, você tem que vencer o melhor. Quero esse cinto de volta. É o meu cinto. Isso vai acontecer.”

Jones está programado para fazer uma cirurgia na sexta-feira para reparar o músculo peitoral rompido e espera ficar afastado por “vários meses” de recuperação.