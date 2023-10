Stipe Miocic, mãe sobre futuro após Jon Jones no UFC 295: ‘Assim que terminar, vamos descobrir’

Embora Jon Jones tenha dito publicamente que sua defesa do título dos pesos pesados ​​do UFC 295 contra Stipe Miocic pode ser sua luta final, o desafiante não está pronto para fazer o mesmo.

Miocic parece se tornar tricampeão dos pesos pesados ​​quando enfrentar Jones na luta principal do retorno do UFC ao Madison Square Garden, em 11 de novembro. Antes do confronto de grande sucesso, Miocic não falou sobre o assunto.

“Pensei nisso desde a minha primeira luta no UFC”, disse Miocic, que promovia parceria com o Buffalo Wild Wings, ao MMA Fighting. “No momento, estou focado apenas no dia 11 de novembro. Isso é tudo que me importa. Assim que estiver pronto, vamos descobrir.”

No UFC 295, Miocic faz sua primeira aparição no octógono desde que perdeu o título para Francis Ngannou no UFC 260, em março de 2021.

Miocic, o campeão com o reinado mais longo na história da divisão, entrou em seu segundo encontro com Ngannou após vitórias consecutivas contra Daniel Cormier. Depois de perder para Ngannou, ele esperava conseguir uma trilogia com Ngannou. Mas a ideia de ter sua próxima oportunidade de campeonato contra Jones nem estava em seu radar até que Jones conquistou o título no UFC 285 e então convocou a luta com ele.

“Não, [I didn’t think that was possible], havia muita coisa acontecendo”, disse Miocic. “Foi difícil, porque Francisco ainda estava por perto e eles estavam tentando resolver isso. Então ele saiu, e eles estavam tentando fazer o Jon Jones lutar [for me]e cada vez que descobríamos, eles o moveriam em uma direção diferente.

“Ficou muito mais fácil quando ele estava me chamando, então fiquei feliz com isso. Mas [despite the dates being moved], eu sabia que iria conseguir. Eu não estava preocupado.

Em um ano em que os grandes azarões Alexa Grasso, Sean O’Malley e Sean Strickland desafiaram as probabilidades para obter vitórias surpreendentes na conquista do campeonato, Miocic planeja adicionar seu nome à lista, com o jogador de 41 anos planejando deixar seu desempenho fala por ele.

“Quando você me ver saindo com o cinturão e todo mundo dizendo ‘e novo’, você vai descobrir bem rápido”, disse Miocic.