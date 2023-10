Stoller do Brasil está EM BUSCA de funcionários em CINCO ESTADOS

Verifique o que é necessário para realizar a sua candidatura!

A Stoller do Brasil, empresa que é líder mundial na nutrição de plantas, com foco na fisiologia vegetal (possibilita ao agricultor aproveitar o máximo potencial genético da planta), está com ótimas vagas de emprego disponíveis no momento. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são os cargos:

Analista de Customer Service I – Campinas – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Projetos I | Cosmópolis – SP – Efetivo;

Assistente de Campo Comercial – Caarapó – MS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Socorro – SP – Temporário;

Banco de Talentos – Campinas – SP – Banco de talentos;

Desenvolvedor de Mercado Café – Patrocínio – MG – Efetivo;

Desenvolvedor de Mercado Cana-de-Açúcar – Piracicaba – SP – Efetivo;

Engenheiro de P&D Agronômico de Campo – Efetivo;

Estagiário (a) Administrativo de Eventos – Campinas – SP e Híbrido -Efetivo;

Estágio em Compras/Suprimentos – Cosmópolis – SP e Híbrido – Estágio;

Gerente Regional – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Pesquisador Agronômico – HF – Efetivo;

Pesquisador Agronômico II – Cosmópolis e Campinas – SP – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Ponta Porã – MS – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Venda Direta – Sorriso – MT – Efetivo.

Mais sobre a Stoller do Brasil

Sobre a Stoller do Brasil, podemos frisar que, por mais de 50 anos, a empresa transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético para atingir altas produtividades.

A Stoller é pioneira na pesquisa em fisiologia vegetal e nutrição, com soluções que ampliam o equilíbrio hormonal das plantas, tornando-as mais resistentes ao estresse e mais fortes durante todo o ciclo de vida. Torna as plantas menos suscetíveis a doenças e com maior capacidade de adaptação às condições climáticas.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Stoller do Brasil já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: