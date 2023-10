Sua internet ESTÁ MUITO LENTA? Talvez tem alguém USANDO seu Wi-Fi

A conexão Wi-Fi é uma tecnologia sem fio que permite que computadores, dispositivos móveis e outros equipamentos se conectem à internet de forma conveniente. Além disso, essa rede possibilita a troca de informações entre os dispositivos, formando uma rede local.

Esse avanço tecnológico transformou significativamente a vida das pessoas, mantendo-as constantemente conectadas em qualquer lugar. Para acessar o Wi-Fi, geralmente é necessário conhecer a senha da rede ou contratar um provedor de serviços.

Como saber se uma pessoa está usando o seu Wi-Fi escondido?

Às vezes, muitas pessoas compartilham a mesma rede Wi-Fi, causando lentidão devido à sobrecarga. Em alguns casos, pessoas não autorizadas podem se aproveitar da sua rede.

Para verificar se isso está acontecendo, você pode seguir algumas etapas simples. Primeiro, instale o aplicativo “Fing” em seu celular, disponível para iOS e Android.

Após a instalação, o aplicativo mostrará todos os dispositivos conectados à sua rede doméstica, como laptops, smartphones, computadores e outros dispositivos. É importante examinar cada dispositivo listado para determinar se eles pertencem a você ou à sua família, pois dispositivos desconhecidos podem indicar intrusos. Se encontrar dispositivos desconhecidos, é aconselhável alterar a senha do Wi-Fi para garantir a segurança da sua rede.

Saiba mais sobre a história deste sistema

É interessante também conhecer a história do Wi-Fi, que não foi desenvolvido por uma única pessoa. A atriz austro-americana Hedy Lamarr é uma das figuras associadas ao desenvolvimento dessa tecnologia.



Em 1942, ela e o compositor George Antheil contribuíram com uma técnica de comutação de frequência que foi precursora do Wi-Fi. Seu trabalho com espectro espalhado foi fundamental para as comunicações sem fio modernas.

Manter sua rede Wi-Fi segura é essencial para proteger seus dados e garantir um bom desempenho. Usando o aplicativo Fing, você pode detectar invasores e tomar medidas para proteger sua conexão contra eles.

Dormir ou não com o Wi-Fi ligado?

Feliz ou infelizmente, o uso dos smartphones não se limita ao horário comercial para muitas pessoas. Elas costumam levar seus aparelhos para a cama, navegando antes de dormir e até mesmo deixando-os ao lado do travesseiro durante a noite, com o Wi-Fi ainda ativado.

O que a maioria não compreende é que esse hábito pode afetar negativamente a saúde. A qualidade do sono sofre prejuízos, e a prática também causa danos à bateria do celular.

Existem diversas razões para não manter o Wi-Fi ligado durante a noite. A primeira delas é evitar interrupções no sono devido a notificações de redes sociais e outras fontes, evitando assim vibrações ou toques indesejados. Além disso, isso reduz a curiosidade de verificar novidades e evita a exposição à luz da tela, o que poderia prejudicar o sono e mantê-lo fragmentado.

Preservar a vida útil da bateria é outro ponto importante a considerar. O Wi-Fi é uma das funcionalidades que mais consome energia do aparelho. Mantê-lo ligado durante a noite pode esgotar rapidamente a carga, levando à necessidade de carregar o celular durante a noite, o que também pode ser prejudicial à bateria.

Quando se trata da saúde física, em um nível mais extremo, é importante mencionar as possíveis ondas nocivas. Deixar o aparelho com o Wi-Fi ligado próximo à cabeceira da cama ou mesmo sob o travesseiro pode expor o usuário a essas ondas.

Elas têm impactos negativos na saúde, incluindo a ocorrência de dores de cabeça. Portanto, é prudente considerar esses fatores ao decidir se deve ou não manter o Wi-Fi ativo durante a noite.