Suge Knight não testemunhará contra ‘Keefe D’, diz que Tupac Shooter não é quem os policiais pensam que é

Cavaleiro Suge está surpreso que finalmente haja uma prisão pelo assassinato de Tupac Shakure mesmo sendo testemunha ocular do caso… ele diz que se recusará se for chamado para testemunhar contra o suspeito, Duane “Keefe D” Davis.

O TMZ conversou exclusivamente com o fundador da Death Row Records na segunda-feira… e ele insiste que policiais e promotores estão latindo para a árvore errada com a prisão de Davis. Ainda mais ele refuta a crença de longa data do falecido sobrinho de Davis Orlando Andersonfoi o atirador.

Claro, Suge estava no BMW naquela noite de 1996 em Las Vegas, quando ele e Tupac foram baleados. Durante o telefonema de uma prisão estadual da Califórnia, ele nos contou independentemente do que Davis confessou nas entrevistas, ou para a polícia… O próprio Suge nunca dirá uma palavra ruim sobre o homem.



Ele também disse que os promotores podem esquecer de colocá-lo para depor durante o julgamento do assassinato de Davis. Resumindo, Suge diz que não está delatando ninguém. Tenha em mente que das 6 pessoas envolvidas no tiroteio – 4 estavam no carro do atirador – Suge e Davis são os únicos 2 ainda vivos.

Como você sabe… Davis foi preso na semana passada em Las Vegas depois que um grande júri o indiciou – mas toda a apreensão foi uma grande surpresa para Suge.



SETEMBRO DE 1996

Policiais dizem que Keefe D estava envolvido no assassinato de Tupac e forneceu a arma usada no tiroteio fatal … que aconteceu logo depois que a equipe de Tupac espancou Orlando dentro do MGM Grand após um Mike Tyson lutar.

Embora Suge tenha deixado claro que nunca dirá quem abriu fogo contra Pac e ele… ele diz que sabe que não foi Anderson, e insinuou que Keefe D também não pertence à prisão.

Quando questionado se Big Dre atirou em Tupac em vez de Orlando Anderson, Keefe D fica furioso e se recusa a responder a pergunta por medo de voltar para a prisão. (🎥 A Arte do Diálogo/ YouTube) pic.twitter.com/oCv34EXX2Q — A arte do diálogo (@ArtOfDialogue_) 2 de outubro de 2023

@ArtOfDialogue_

Keefe tem falado abertamente durante anos sobre seu suposto envolvimento no assassinato de Tupac, dando entrevistas e até escrevendo um livro sobre isso – e os policiais dizem que isso desempenhou um grande papel no revigoramento da investigação.