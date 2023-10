Sunguider ABRE VAGAS na capital paulista; Confira!

A Sunguider, empresa no ramo de comércio e varejo, sendo líder nacional em vendas de MOP’s, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, verifique quais são as vagas abertas e outros detalhes:

Analista de Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro – Contas a Receber – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Sunguider

Sobre a empresa, podemos destacar que a Sunguider é uma empresa sólida no mercado, fundada em 1995, desenvolvedora das marcas Euro, Flash Limp e Petizy. A Sunguider importa e distribui para o Brasil, produtos de limpeza, utilidades domésticas e produtos para Pets.

Além de ser a empresa líder em vendas de MOPS no Brasil e marca forte em utilidades domésticas, sempre com intuito de facilitar a rotina das pessoas em seus lares. Recentemente investindo em um novo segmento voltado para Pets, sendo a marca Petizy vinculada a ONGS com o propósito de auxiliar animais abandonados.

Por fim, a empresa possui processo de criação interno, desenvolvendo design, acabamentos, embalagens e produtos com conceito.

Como enviar o seu currículo?

omo você já pôde ver a lista de cargos, é só CLICAR NESSE LINK para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



