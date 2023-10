‘Super OG’: Profissionais reagem ao nocaute impressionante de Bobby Green sobre Grant Dawson no UFC Vegas 80

Bobby Green continua envelhecendo como um bom vinho.

Aos 37 anos, Green conquistou uma das melhores vitórias de sua carreira no MMA na noite de sábado em Las Vegas, nocauteando o promissor peso leve Grant Dawson em apenas 33 segundos na impressionante luta principal do UFC Vegas 80. O desempenho de Green não apenas o colocou em uma seqüência de duas vitórias consecutivas após a paralisação de Tony Ferguson em julho passado, também provavelmente o levará ao ranking dos leves do UFC quando a segunda-feira chegar.

Confira como o mundo do MMA reagiu à estrondosa reviravolta de Green, incluindo comentários dos ex-campeões do UFC Charles Oliveira, Aljamain Sterling, Jamahal Hill e muito mais.

Mano!!!! O que é isso?! Uau! Timing impressionante e louco com aquela foto! Certo no dinheiro! #UFCVegas80 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de outubro de 2023

Retorno do lutador mítico desrespeitado Bobby Green – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 8 de outubro de 2023

Dangggggg não esperava por isso -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 8 de outubro de 2023

Droga, isso é tudo que ele precisava de um soco certo -Terrance McKinney (@twrecks155) 8 de outubro de 2023