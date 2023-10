Supera Farma OFERECE VAGAS de EMPREGO em SP, RJ, MG e MS

A Supera Farma, empresa que se destaca pela sinergia entre a capacidade de inovação e a presença no consultório médico, cuja missão é levar a maior diversidade de medicamentos ao maior número de médicos e pacientes, provendo soluções em saúde e transformando vidas, está com ótimas vagas abertas.

Sendo assim, antes mesmo de falar mais detalhes sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Assistente de Televendas (PCD) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente de Televendas – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Propagandista Vendedor Júnior (Atibaia – SP) – Efetivo;

Propagandista Vendedor Júnior – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Propagandista Vendedor – Minas Gerais – Efetivo;

Propagandista Vendedor – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) Júnior – Dourados – MS – Efetivo.

Mais sobre a Supera Farma

Sobre a Supera Farma, é importante deixar claro que a marca chegou ao mercado em 2011 com 21 medicamentos estabelecidos, que pertenciam às duas empresas sócias. Trata-se de uma joint venture, inédita no mercado nacional, com uma gestão compartilhada de foco na promoção e comercialização de medicamentos estabelecidos, referência e inovadores.

A Supera Farma pretende se manter entre as 10 maiores empresas do mercado farmacêutico nacional, por meio da propaganda de mais de 60 marcas de medicamentos e de seus 750 colaboradores.

Como saber o que é necessário para se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



