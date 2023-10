SuperSim ABRE VAGAS efetivas e para ESTÁGIO

A SuperSim, empresa que é uma facilitadora para você conseguir seu crédito pessoal com ofertas personalizadas para cada perfil, está com inúmeras opções de emprego disponíveis na cidade de São Paulo. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de vagas ofertadas:

Agente de Atendimento ao Cliente – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Agente de Cobrança – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Canais Digitais SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de CX – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Business Analyst – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio em Atendimento – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Cobrança – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a SuperSim

Falando mais detalhadamente sobre a SuperSim, é interessante destacar que a empresa visa reinventar o mercado de crédito brasileiro. Seus produtos e serviços nasceram para atender sua missão: flexibilizar o acesso ao crédito para quem precisa de verdade.

Não à toa, tem as melhores parcerias do mercado e desenvolve os próprios algoritmos de decisões inteligentes. Por fim, forma um time com os melhores profissionais da área para entregar produtos e serviços financeiros com empatia e foco em garantir a maior taxa de aprovação do mercado brasileiro.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da SuperSim, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos e de forma tranquila!

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar:

https://www.youtube.com/watch?v=UeDn6AWNV4o