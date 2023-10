Suposto assassino de Tupac Shakur, Keefe D, no tribunal por acusação de assassinato

Duane “Keefe D” Davis – o homem preso por supostamente matar Tupac Shakur – está prestes a comparecer ao tribunal para enfrentar uma acusação de homicídio no caso de quase 30 anos.

O suspeito de 60 anos deve aparecer no Tribunal do Condado de Clark, em Las Vegas, por volta das 9h de quinta-feira … onde aparecerá diante do juiz Terra D. Jones para sua acusação.