Suposto perseguidor de Paris Jackson é preso e acusado de história de invasão

ParisJackson O suposto perseguidor está agora atrás das grades depois que os policiais dizem que ele apareceu na casa dela no início deste mês… e fomos informados de que essa pode não ter sido sua primeira visita.

O Gabinete do Procurador da Cidade de Los Angeles já o acusou de quatro contravenções – incluindo perseguição e ronda. Ele está atualmente preso sob fiança de US$ 20.000… enquanto a equipe de gerenciamento de ameaças do LAPD continua investigando.