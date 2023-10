Suspeito de assassinato de Tupac, Keefe D, processado em tribunal

Reproduzir conteúdo de vídeo





Tupacsuspeito de assassinato, Keefe D.está mostrando seu rosto no tribunal pela primeira vez no caso de assassinato de Tupac – onde em breve terá a chance de responder à acusação contra ele.

Duane Davis – que foi acusado de uma acusação de assassinato com uso de arma mortal, além de reforço de gangue – deve comparecer diante de um juiz na quarta-feira … marcando sua primeira aparição pública desde que foi indiciado e levado em custódia na semana passada.

Ele está sendo processado hoje, então a acusação contra ele será lida em voz alta em tribunal aberto… e normalmente, um réu se declara culpado ou inocente neste momento.

Como informamos… Keefe’s prender prisão veio depois de um invasão na casa de sua esposa no início deste verão, quando as autoridades invadiram seu endereço em Henderson, NV e evidências coletadas. Agora, as autoridades sentem claramente que têm o suficiente para ligá-lo oficialmente ao crime.

Claro, no que diz respeito ao público… muito do mistério sobre quem atirou em Tupac já foi resolvido há muito tempo – e grande parte dessa narrativa veio da boca do próprio Keefe. O cara dá entrevistas há anos, admitindo seu envolvimento no tiroteio.

De acordo com Keefe… seu sobrinho mais novo, Orlando Anderson foi o verdadeiro atirador naquela noite de 96 – com Keefe viajando como passageiro e fornecendo a arma usada. Orlando agora está morto… assim como os outros dois homens que estariam no carro com eles. Keefe é aparentemente a única pessoa viva no carro naquela noite.

Embora os promotores pareçam reconhecer que provavelmente não foi Keefe quem puxou o gatilho, eles argumentarão que a lei de Nevada ainda se aplica para acusá-lo de assassinato.

Keefe D já havia sido implicado no assassinato de Tupac – que, curiosamente, foi descoberto durante o Notório GRANDE. investigação de assassinato. Funcionários do LAPD envolvidos nesse assunto disseram que Keefe recebeu um acordo de oferta para revelar tudo e potencialmente evitar um processo… mas parece que suas muitas declarações públicas eventualmente o colocaram no radar do LVMPD.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

A única outra pessoa viva que tem conhecimento direto do assassinato é Cavaleiro Suge – e ele deixou bem claro para nós que ele não vai cooperar com os promotores aqui.

Membros de A família de Tupac expressaram surpresa, tristeza e alívio após a notícia… assim como outros que conheceram Tupac antigamenteIncluindo Jada Pinkett Smith.