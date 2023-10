Suspeito de tiroteio em massa no Maine, Robert Card, encontrado morto após caçada humana de dois dias

Tele homem queria no tiroteio em uma pista de boliche e bar que matou 18 pessoas e feriu 13 foi encontrado morto na sexta-feira, encerrando uma busca que deixou todo o estado do Maine em estado de alerta nos últimos dois dias.

Roberto Cardosoque era procurado em conexão com os tiroteios no Schemengees Bar and Grille e na pista de boliche Just-In-Time Recreation em Lewiston, teria morrido devido a um ferimento autoinfligido por arma de fogo, disse um policial à Associated Press.

O funcionário não estava autorizado a discutir publicamente os detalhes da investigação e falou com a AP sob condição de anonimato. Uma entrevista coletiva às 22h foi marcada pela polícia.

O Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin confirmou a morte de Card em uma postagem no Facebook, dizendo que o suspeito do tiroteio “foi localizado e está falecido”.

Card, 40 anos, de Bowdoin, Maine, era um reservista do Exército dos EUA que foi submetido a uma avaliação de saúde mental em meados de julho, depois de começar a agir de forma irregular durante o treinamento, disse um oficial dos EUA à Associated Press.

Card era procurado desde o tiroteio na noite de quarta-feira, e mandados de homicídio foram emitidos contra ele.

Um boletim enviado à polícia de todo o país logo após o ataque dizia que Card havia sido internado em um centro de saúde mental por duas semanas no verão passado, depois de “ouvir vozes e ameaças de atirar” em uma base militar.

Uma autoridade dos EUA disse que Card estava treinando no 3º Batalhão da Reserva do Exército, 304º Regimento de Infantaria, em West Point, Nova York, quando os comandantes ficaram preocupados com ele.

A polícia estadual levou Card ao Hospital Comunitário do Exército Keller em West Point para avaliação, de acordo com o oficial, que não estava autorizado a discutir publicamente a informação e falou à Associated Press sob condição de anonimato.

As autoridades vasculharam a floresta e centenas de hectares de propriedades familiares, enviaram equipes de mergulho com sonar para o fundo de um rio e examinaram uma possível nota de suicídio na sexta-feira, no segundo dia de sua intensa busca por Card.

As autoridades retiraram seu abrigo em ordem na noite de sexta-feira, quase 48 horas após o tiroteio.

Os tiroteios marcam o 36º assassinato em massa nos Estados Unidos este ano, de acordo com um banco de dados mantido pela Associated Press e pelo USA Today em parceria com a Northeastern University.