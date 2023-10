Suspeito de tiroteio em massa no Maine, Robert Card, supostamente encontrado morto por aparente suicídio

Roberto Cardoso – o homem acusado de iniciar um tiroteio no Maine, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo mais de uma dúzia – foi encontrado morto devido a um ferimento autoinfligido por arma de fogo … de acordo com vários relatórios.

O corpo de Card acabou de ser encontrado na floresta no Maine, de acordo com vários meios de comunicação, e as autoridades devem compartilhar mais detalhes em uma entrevista coletiva marcada para as 19h (horário do Pacífico).

Conforme informamos, uma caçada humana estava em andamento por Card, de 40 anos, atrás dele abriu fogo em uma pista de boliche e um bar em Lewiston, Maine, na noite de quarta-feira… com algumas pessoas na pista de boliche fazendo parte de uma liga juvenil de boliche.

O tiroteio de quarta-feira à noite é agora infamemente cimentado como um dos 10 tiroteios em massa mais mortíferos da história americana.



Uma ordem de abrigo no local estava em vigor após o tiroteio em massa, com o governador do Maine Janete Mills exortando os residentes a não se aproximarem de Card caso o vissem. As escolas da região também foram fechadas enquanto a caça continuava.

O Reservista do Exército dos EUA é alegadamente um instrutor de armas de fogo treinado com 20 anos de experiência militar, trabalhando como especialista em abastecimento de petróleo na Reserva sem missões de combate – alistando-se em 2002.



De acordo com vários meios de comunicação, ele recentemente relatou ter ouvido vozes e até ameaçou atirar em uma Base da Guarda Nacional em Saco, ME. Ele também teria sido internado em uma instituição para doentes mentais neste verão, mas foi libertado depois de algumas semanas.