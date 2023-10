Suspensão da perícia médica do INSS

Para agilizar o processo de concessão de benefícios previdenciários e reduzir significativamente a fila de espera, o Ministério da Previdência Social implementou uma mudança crucial nas avaliações do INSS.

A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que anteriormente ocorria apenas de forma presencial, foi completamente transformada em um procedimento remoto. Esta decisão inovadora tem como principal objetivo simplificar e acelerar o processo para os requerentes.

Afinal, esse procedimento desempenha um papel crucial ao validar as condições de incapacidade que fundamentam o pedido de benefício INSS.

Antes, um exame médico presencial realizado por um profissional habilitado da Previdência Social era necessário para avaliar detalhadamente a situação do trabalhador.

Agora, essa avaliação ocorre remotamente, permitindo um acesso mais rápido e eficiente aos benefícios necessários.

Dessa forma, através desse processo, os médicos especializados designados pela Previdência Social podem analisar de perto a extensão da incapacidade do trabalhador. Garantindo com isso que as decisões sejam tomadas com base em informações precisas.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa no INSS, convidamos você a explorar as informações adicionais no texto que preparamos.

Desafios enfrentados por aqueles que solicitam benefícios por incapacidade do INSS



Antes de tudo, é importante ressaltar que a perícia médica desempenha um papel crucial no pedido de diversos benefícios relacionados à incapacidade.

Como por exemplo, o auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Embora a lei estipule um prazo de até 45 dias para o pagamento desses benefícios após a solicitação, muitas pessoas enfrentam dificuldades para passar pela perícia médica do INSS. Afinal, a fila de espera cresceu consideravelmente, totalizando agora 1,6 milhões de pedidos.

A escassez de peritos é uma das principais razões para esse atraso. Diante desse cenário, o Ministério da Previdência Social decidiu implementar um mecanismo inovador para substituir a perícia presencial, prometendo agilizar todo o processo de liberação dos benefícios.

Esse novo método permitirá o uso de atestados e laudos médicos como comprovação da doença, eliminando a necessidade da presença física na perícia.

Com essa mudança, espera-se que o acesso aos benefícios do INSS seja simplificado e acelerado, proporcionando alívio financeiro para aqueles que precisam.

O Ministério da Previdência Social está comprometido em melhorar o sistema, garantindo que os cidadãos recebam o apoio necessário de forma mais eficiente e eficaz.

Como realizar o procedimento da perícia médica do INSS?

Agora, quem precisa passar por perícia médica do INSS tem a opção de apresentar um documento que comprove sua condição de incapacidade, simplificando o processo de solicitação do auxílio-doença.

Esta nova regra se aplica tanto aos indivíduos que estão prestes a dar entrada no pedido quanto àqueles que já fizeram a solicitação e possuem uma perícia agendada.

Agora, é possível encaminhar o documento diretamente pelo App Meu INSS, tornando o procedimento mais conveniente e acessível.

O documento apresentado, geralmente um atestado médico, deve conter informações essenciais, como os dados pessoais do trabalhador, uma descrição detalhada de sua condição de saúde e o credenciamento do médico responsável pelo diagnóstico.

No caso de acidentes de trabalho, além do atestado médico, será necessário enviar também o documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Ao receber o documento, os peritos do INSS analisarão o laudo com base nas informações fornecidas pelo médico que emitiu o atestado. Com base nessa análise, eles determinarão se o trabalhador tem direito ao pagamento do auxílio-doença.

Em resumo, essa mudança proporciona aos solicitantes uma maneira mais eficiente e prática de comprovar sua incapacidade. Agilizando então o processo de obtenção do auxílio-doença e garantindo um suporte financeiro crucial durante esse período desafiador.

Observação

Por fim, vale ainda mencionar que para facilitar o acesso aos serviços do Instituto, os segurados têm agora a opção de agendar atendimentos por meio da central telefônica 135.

Se por algum motivo o segurado enfrentar dificuldades para acessar o sistema online do Meu INSS ou simplesmente preferir um atendimento presencial, basta ligar para o número 135.

Dessa forma, ao marcar um horário, o segurado precisa apenas comparecer à agência do INSS no dia e horário agendados, trazendo consigo os documentos originais necessários.

Durante o atendimento presencial, a documentação apresentada será digitalizada e anexada ao respectivo processo. Esse procedimento garante a continuidade do atendimento de forma eficiente e sem complicações.

Assim, o INSS busca proporcionar uma experiência de serviço mais acessível e conveniente para todos os segurados.