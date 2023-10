Swifties encontram pistas nas letras de Taylor Swift que mostram que ela estava destinada a ficar com Travis Kelce

Facompanhando o surgimento do romance entre a estrela pop Taylor Swift e jogador da NFL Travis Kelceos fãs da cantora têm procurado conexões entre as letras de suas músicas e o Chefes de Kansas City a vida do jogador para apoiar a teoria de que eles estavam destinados a ficar juntos.

Esta interpretação lúdica gira particularmente em torno Rápidoa música ‘Invisible String’, na qual ela canta sobre uma conexão entre duas pessoas antes mesmo de se conhecerem.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

As conexões entre Taylor Swift e Travis Kelce

Uma conexão que os fãs apontaram é os irmãos Saunders. Rápido e Kelce têm conexões mútuas através de seu envolvimento com o Saunders irmãos.

Cameron Saundersum de Rápidodançarinos de apoio, é irmão de Khalen Saundersque jogou com Kelce para o Chefes de Kansas City.

Os fãs, portanto, especularam que os irmãos poderiam ter introduzido Rápido e Kelcetornando ainda mais forte o caso de uma conexão destinada.

Outra evidência citada pelos fãs é a pose de arco e flecha. Em RápidoNa música ‘The Archer’, ela faz um gesto como se estivesse puxando um arco e flecha.

Os fãs notaram isso Kelce faz um movimento quase idêntico após marcar touchdowns, sugerindo uma conexão entre suas ações e alimentando ainda mais as especulações.

Rápidoas letras de também desempenham um papel nesta teoria. Na música ‘Daylight’, ela canta “Uma vez acreditei que o amor seria vermelho, mas é dourado como a luz do dia”.

Interessantemente, Kelcea equipe, o Chefes de Kansas City, possuem as cores do time vermelho e amarelo (ou dourado). Esta conexão lírica entre suas vidas pessoais e RápidoAs músicas de deixaram os fãs entusiasmados com a possibilidade de uma conexão romântica entre os dois.

A teoria também se estende à localização e ao entorno de suas vidas. KelceA equipe de joga no Arrowhead Stadium, e Rápido faz referência a uma “ponta de flecha” na música ‘Cornelia Street’.

“Como se as luzes da rua apontassem para uma ponta de flecha, levando-nos para casa”, diz a letra.

A escolha de palavras e imagens fortalece a teoria de que suas vidas estavam destinadas a se cruzar.

Teorias da numerologia sobre Taylor Swift e Travis Kelce

A numerologia ainda desempenha um papel na teoria. Alguns fãs apontaram que Kelcenúmero da camisa, 87, e RápidoO número da sorte, 13, soma 100.

Rápidoa letra de também contém referências aos números 87 e 89, conectando Kelceo número da camisa e seu álbum ‘1989’.

Essas conexões numéricas alimentam ainda mais a ideia de que esse romance é o destino e estava destinado a acontecer.