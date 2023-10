A Santa Casa de Misericórdia de Penedo anunciou hoje, 06 de outubro de 2023, que os salários dos funcionários foram integralmente creditados. Esta notícia é um alívio bem-vindo para os dedicados profissionais de saúde e funcionários da instituição, que há muito tempo enfrentavam incertezas financeiras relacionadas aos atrasos na disponibilidade dos salários.

A instituição filantrópica, que há algum tempo vinha enfrentando dificuldades financeiras, viu seus funcionários e médicos expressarem preocupações sobre os atrasos nos pagamentos. Em alguns casos, esses atrasos resultaram em incômodas paralisações temporárias dos serviços de saúde, causando apreensão na comunidade penedense.

No entanto, a chegada da nova diretoria, liderada pela provedora Amanda Lima e pelo vice-provedor Sérgio Godooy Neto, marcou uma virada crucial na situação. Desde o início de sua gestão, eles têm trabalhado incansavelmente para melhorar a regularidade dos pagamentos e garantir que os salários dos servidores sejam pagos de forma consistente e pontual.

A provedora Amanda Lima expressou sua satisfação com o progresso alcançado, afirmando: “Durante nossa gestão, com o firme propósito de buscar a melhoria contínua e garantir o bem-estar de todos os nossos colaboradores, não medimos esforços para cumprir nosso compromisso de realizar o pagamento dos salários em dia. Esta ação é uma afirmação do nosso comprometimento inabalável com o respeito e a dignidade de cada membro de nossa equipe. A satisfação que vemos estampada nos rostos de nossos funcionários ao conferirem o pagamento em seus smartphones nos enche de orgulho e reforça nossa determinação em continuar aprimorando as condições de trabalho e valorizando aqueles que fazem da Santa Casa de Penedo um lugar especial.”

PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM (atualizada às 21h30)

Além disso, a nova diretoria da Santa Casa de Penedo realizou o pagamento do novo piso de enfermagem, de acordo com a recente lei sancionada que estabelece um novo piso salarial. Os funcionários de enfermagem receberam a diferença salarial do novo piso, com retroatividade de maio de 2023 a setembro de 2023.

Essa ação não apenas alivia a pressão financeira sobre os servidores, mas também sinaliza um compromisso renovado da nova diretoria em restaurar a estabilidade financeira da Santa Casa de Misericórdia de Penedo e garantir que a instituição continue a oferecer serviços de saúde essenciais à comunidade.

A comunidade penedense recebe a notícia com otimismo, esperando que a instituição, sob a liderança da nova diretoria, continue a superar desafios e aprimorar os serviços de saúde, proporcionando um ambiente de trabalho estável e gratificante para seus dedicados servidores.

Assessoria Santa Casa de Penedo