Tá na dúvida? ESTA é a melhor MANEIRA de verificar MULTAS DE TRÂNSITO

Todo motorista brasileiro certamente está ciente de que é muito comum receber multas de trânsito. Mesmo os condutores mais cuidadosos estão sujeitos a serem multados enquanto dirigem seus veículos. Afinal, toda infração resulta em penalidades financeiras e pontuação na carteira de habilitação CNH.

Devido à frequência e facilidade com que as multas de trânsito ocorrem, muitos motoristas podem nem mesmo saber que foram multados. Isso comumente é perigoso, uma vez que a acumulação de multas pode resultar na suspensão da CNH. Portanto, leia o artigo a seguir e descubra como é possível verificar se você possui multas registradas em seu nome.

Como funcionam as pontuações, penalidades e multas de trânsito na CNH?

Como provavelmente já é de conhecimento geral, apenas pessoas que possuem uma Carteira Nacional de Habilitação podem dirigir um veículo automotor no Brasil. A famosa CNH é o único documento que comprova a capacidade de um motorista, sendo reconhecido em todo o país. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), aproximadamente 70 milhões de cidadãos brasileiros possuem alguma categoria de CNH atualmente.

No entanto, embora esse número seja bastante significativo, não é incomum que os cidadãos do nosso país desconheçam alguns aspectos desse documento. Especificamente em relação às penalidades aplicadas à CNH, muitas pessoas ainda não entendem como as punições são aplicadas.

Em primeiro lugar, é importante enfatizar que existem duas principais penalidades para um motorista infrator: as multas e as pontuações. No caso das multas de trânsito, como a maioria já sabe, trata-se de uma quantia em dinheiro a ser paga após a ocorrência de uma infração de trânsito.

Em se tratando dos pontos, as coisas funcionam de maneira um pouco diferente. A cada infração cometida, uma determinada quantidade de pontos é aplicada. Quanto mais grave for a infração, maior será o número de pontos atribuídos à CNH. Quando o limite de 40 pontos é atingido, o motorista pode ter sua habilitação suspensa. Atualmente, as infrações são classificadas como leves, médias, graves e gravíssimas, correspondendo a 3, 4, 5 e 7 pontos, respectivamente.

Aprenda a verificar se você possui multas de trânsito



Agora, os condutores brasileiros terão a facilidade de verificar a existência de multas em seus registros de maneira muito mais simples. Isso se deve ao surgimento de um aplicativo que irá notificar o motorista sempre que ele receber uma penalidade.

Estamos nos referindo ao aplicativo Zapay. Além de fornecer alertas sobre multas, o app também permite que o condutor esteja ciente de suas infrações e da situação de sua documentação.

Para usar as funcionalidades, basta baixar o Zapay em seu smartphone, disponível para Android e iOS. Em seguida, faça o cadastro de seus dados pessoais e informações sobre o veículo. Após isso, basta ativar a opção “Alerta de multas” e pronto. Você receberá notificações sempre que receber uma penalidade.

Renovação da carteira de habilitação em 2023

A renovação da CNH é um processo obrigatório para todos os motoristas que desejam continuar dirigindo nas vias públicas do país. Portanto, é essencial respeitar o prazo de validade do documento para evitar problemas. No entanto, ocorreram mudanças na renovação da CNH de acordo com uma recente atualização divulgada.

Mudanças na renovação da CNH?

Isso ocorreu após o presidente Lula (PT) sancionar, na última semana, uma lei que altera o artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro. Este orienta as boas práticas de tráfego nas vias públicas do Brasil.

Assim, agora será necessário realizar um exame toxicológico para renovar a CNH. No entanto, é importante ressaltar que essa nova medida se aplica apenas às categorias C, D e E, ou seja, não se aplica às categorias A e B.