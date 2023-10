Tablet para gamers? Samsung apresenta modelo para jogos

Console, PC ou smartphone, qual o melhor para jogar? Apesar de existir diferentes modos de jogar, quando o assunto é game, a Samsung diz que sua linha de tablets não fica para trás. Se deseja uma tela de alta qualidade, desempenho rápido, bateria confiável e software robusto com vários recursos para a jogabilidade, o Galaxy Tab S8 5G tem o que você precisa.

Embalado no processador ultrarrápido Snapdragon 8 Gen 1 e GPU Adreno 730, apoiado por 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento expansível, o Galaxy Tab S8 5G possibilita uma experiência incrível de jogos, reforçada pela tela de 11 polegadas que oferece uma taxa de atualização de 120 Hz. Juntas, essas especificações garantem que o dispositivo ofereça potência máxima para rodar até mesmo os jogos mais pesados.

Vale destacar que o desempenho da bateria da linha Galaxy Tab S8 5G não deixa a desejar. Tanto o modelo mais básico (Galaxy Tab S8 5G) quanto os mais poderosos (Galaxy Tab S8+ 5G e Galaxy Tab S8 Ultra 5G) aguentam entre 13 e 15 horas de reprodução de vídeo, graças à tecnologia de autonomia inteligente.

E ao ficar sem bateria, os Galaxy Tab S8 5G podem ser recarregados por completo em menos de 80 minutos, devido ao carregamento rápido de 45 W.

Game Booster

O alto poder de processamento visual, somados ao áudio de qualidade AKG e Dolby Atmos, prometem uma experiência imersiva. Outro grande diferencial é a S Pen (vendida separadamente), que pode ser utilizada como controle remoto, e o modo Game Booster, funcionalidade especial do aparelho Samsung que promete uma experiência de jogo com mais desempenho.

Ele usa inteligência artificial para aprender sobre os padrões de uso do usuário para cada jogo e, no intuito de aprimorar sua performance, ajusta automaticamente as configurações de desempenho do tablet para maximizar a jogabilidade.

Além disso, outra vantagem é que ele ajuda a melhorar os gráficos, fazendo com que o aparelho renderize os jogos com mais detalhes e efeitos visuais. O Frame Booster, como é chamado, cria quadros virtuais durante a reprodução dos games, suavizando a transição das imagens e deixando os movimentos na tela mais realistas. É como se ele multiplicasse o desempenho do processador gráfico.



Experiências aprimoradas de jogos com a linha Galaxy

Os jogos estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo, com um número crescente de pessoas procurando relaxar e se conectar com outros jogadores por meio de seus games favoritos para smartphone e PC. A Samsung Electronics tem acompanhado essa tendência com seus produtos.

Para continuar atendendo às demandas dos consumidores e às tendências do setor, a Samsung conduziu recentemente uma pesquisa detalhada sobre jogos na Ásia e Oceania. Os resultados da pesquisa, realizada em parceria com a ONE Esports, apontaram que sete em cada dez consumidores online da região se consideram gamers.

A pesquisa também identificou que a principal razão pela qual as pessoas jogam videogame é para aliviar o estresse e relaxar, com os entrevistados jogando em média sete horas por semana.

Experiências no Brasil

No Brasil, a empresa tem apostado em interações com os consumidores. No início do ano, ela promoveu o Galaxy Experience na cidade de São Paulo, um espaço para realização de competição de jogos com Flakes Power (@FlakesPower), famoso streamer brasileiro de games, onde o participante vencedor foi premiado com um novo smartphone Galaxy S23 Ultra 5G.

No local, foi possível experimentar o Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, um chip que foi personalizado para a linha S23 5G, oferecendo uma inteligência artificial (IA) mais rápida e recursos de jogos para dispositivos móveis prontos para a próxima geração e jogabilidade.

Segundo a Samsung, foi essa a forma que a empresa achou para atender uma demanda dos consumidores, apostando na parceria com a Qualcomm, desenvolvedora dos chips Snapdragon.

Além de experimentar a mais recente linha Galaxy S23 5G, os visitantes foram incentivados a testar o emparelhamento do smartphone com outros dispositivos Galaxy, como o Galaxy Watch5 ou Galaxy Buds2 Pro, criando uma experiência conectada entre os dispositivos.