Taylor Swift acabou de lançar uma bomba sobre Harry Styles em “Is it over now”?

Taylor Swift os fãs estão convencidos de que sua faixa vault recém-lançada, “Acabou agora?“do álbum dela”1989 (versão de Taylor)“, é sobre seu ex-namorado Estilos de Harry. A música inclui referências a momentos de seu relacionamento passado, levando os fãs a acreditarem que Styles é o tema da música.

Uma das letras da música menciona um ex-amante perdendo o controle, levando a “sangue vermelho [and] neve branca.” Isso pode ser uma referência a um acidente de snowmobile que Swift teve com um ex, que ela mencionou anteriormente em sua música “Out of the Woods”. especulação de que ele é a inspiração por trás da música.

Outra letra de “Is It Over Now?” menciona Swift usando um “vestido azul em um barco”. Isso faz referência a uma foto viral de Swift saindo de férias sozinha com Styles, parecendo desanimada em um vestido azul e óculos escuros pretos. O ex-casal teria se separado durante aquela viagem.

A música também inclui a frase: “Você procurou na cama de cada modelo por algo maior.” Isso pode ser uma referência à história de namoro de Styles, já que ele foi vinculado a vários modelos após o término de seu relacionamento com Swift.

Swifties criticam o comportamento de Styles

Os Swifties recorreram ao X para expressar seu entusiasmo e curiosidade sobre a música. Um fã quis saber o que Estilos de Harry fez, enquanto outro ligou Taylor Swift chamando-o de traidor mentiroso, sua coisa favorita no mundo.

Embora o representante de Styles ainda não tenha respondido a essas afirmações, é importante notar que Styles reconheceu as músicas de Swift sobre ele no passado. Em um 2017 Pedra rolando Na entrevista, ele os chamou de “diálogo tácito incrível” e elogiou as baladas de rompimento dela como “ótimas”.

Além de “Acabou agora?,” Swift lançou outras quatro faixas do Vault na sexta-feira. Elas incluem “‘Vagabunda,'” “Agora que não falamos“,” “Diga não vá,” e “Lendas suburbanas.” Swift está namorando um jogador da NFL Travis Kelcee no prólogo de “1989 (Taylor’s Version)”, ela abordou rumores sobre sua vida amorosa, negando especulações contínuas sobre sua sexualidade e relacionamentos secretos com amigas.