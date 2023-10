Taylor Swift adia data de lançamento do filme ‘Eras ​​Tour’ e estreia

Taylor diz que a demanda dos fãs é tão grande que ela está mudando a data de lançamento do filme-concerto de sexta para quinta-feira nos Estados Unidos, no Canadá… além de adicionar horários de exibição adicionais na sexta-feira e durante todo o fim de semana em cinemas de todo o mundo.

Enquanto isso, Taylor diz que está entrando no carro que a levará para The Grove, em Los Angeles… o shopping ao ar livre que está sendo fechado apenas para a estreia de seu filme.

Como dissemos pela primeira vez, o mundialmente famoso shopping ao ar livre está recebendo 2.000 fãs sortudos para a primeira exibição de “Taylor Swift: The Eras Tour”… e a agitação está trazendo muita segurança para The Grove.

TMZ contou a história … Taylor’s plançando uma surpresa na estreia do filme – havia dúvidas sobre se o convidado de honra estaria lá pessoalmente – e enquanto o caos não estourar no The Grove, ela vai aparecer… e parece que ela está a caminho.