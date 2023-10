Taylor Swift deve faturar US$ 4,1 bilhões com Eras Tour

Para Taylor Swift vale a pena levar seu show para a estrada – e também para os cinemas – ela está arrecadando incríveis US$ 4,1 BILHÕES com sua super popular turnê “Eras”.

Os lucros inesperados multibilionários de Taylor são uma estimativa de Pedro Cohan , que leciona para alunos de MBA no Babson College, em Massachusetts. Ele diz que analisou os números para o The Washington Post e descobriu alguns números surpreendentes.

Taylor está ganhando a maior parte de seu dinheiro com a venda de ingressos e seus produtos altamente cobiçados… enquanto os hotéis nas cidades onde a Eras Tour parou adicionaram US$ 208 milhões aos seus cofres, e isso contando apenas a noite real dos shows. Realisticamente, a maioria dos fãs fica pelo menos mais um dia.

O impacto económico da digressão “Eras” também é enorme. Por exemplo, seus 6 shows no SoFi Stadium em Los Angeles injetaram US$ 320 milhões na economia do condado, enquanto seus shows em Denver resultaram em um aumento de US$ 140 milhões… e suas paradas em Kansas City e Cincinnati trouxeram US$ 48 milhões para cada uma dessas cidades.