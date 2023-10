Taylor Swift e Brittany Mahomes estão rapidamente se tornando melhores amigas

Taylor Swift está se acostumando com NFL vida, já que ela está namorando atualmente Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e é visto durante as brincadeiras do namorado, fazendo amizade Esposa de Patrick Mahomes, Bretanhajá que ambos parecem gostar da companhia um do outro enquanto observam seus parceiros jogarem.

Agora, parece a amizade deles está florescendo e eles estão tentando se conhecer fora do tempo que passam juntos em NFL jogos, tornando-se bons amigos com o passar do tempo.

A amizade deles está ficando mais forte

De acordo com o The New York Post, ambos Brittany Mahomes e Taylor Swift supostamente trocaram números recentemente e eles têm trocado mensagens de texto com bastante frequência, com suas travessuras em a caixa de luxo durante Chiefs jogo não sendo apenas um golpe publicitário para a câmera e a mídia.

Swift participou dos últimos 5 Chiefs, todos eles vitórias para Kansas City, onde passou bons momentos com Brittany Mahomes, já que o vínculo deles só fica mais forte com o passar dos jogos.

Kelce e Swift estão ficando sérios

Parece que o relacionamento de Kelce e Swift está apenas ficando mais forte, pois é relatado que eles estão ‘levando isso a sério’, estando em sincronia com seus valores e apreciando as carreiras e o sucesso um do outro em suas respectivas áreas.

Foi até relatado que Kelce comprou uma propriedade apenas para ter “alguma privacidade” com Taylor Swift, sua família e para ficar longe da mídia enquanto ambos passam algum tempo juntos fora de suas agendas lotadas.