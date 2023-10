Taylor Swift e Brittany Mahomes trocam números, amizade não é para mostrar

Fontes próximas a Taylor e Brittany disseram ao TMZ… eles trocaram dígitos na primeira vez que Taylor foi para um jogo do Kansas City Chiefs para torcer Travis Kelce , em setembro. 24, e eles mantêm contato desde então – trocando mensagens de texto mesmo quando não é dia de jogo.

Disseram-nos que Taylor e Brittany não se veem apenas nos jogos do Chiefs … e todos os momentos divertidos que os fãs da NFL veem na câmera não são apenas para exibição, como algumas pessoas estão especulando.

A partir daí, eles progrediu para abraços e dança nas suítes familiares dos jogadores no estádio… e então, no domingo passado, Taylor e Brittany estreou seu novo aperto de mão com muito alarde.