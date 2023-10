Taylor Swift e Travis Kelce de mãos dadas ao sair do Arrowhead Stadium

Assim que Travis Kelceas mãos terminaram de pegar bolas de futebol no campo no domingo, eles aparentemente foram direto para cuidar Taylor Swifté sem mãos!!!

Confira esta foto dos dois pombinhos saindo do Arrowhead Stadium após o A grande vitória dos Chiefs sobre os Chargers … as mãos do casal não poderiam estar mais entrelaçadas enquanto eles se dirigiam para a viagem pós-jogo para casa.

É claro que não é a primeira vez que os dois mostram algum PDA – no fim de semana passado, eles estavam visto de mãos dadas enquanto saía para jantar na cidade de Nova York.



Mas a demonstração de amor de domingo é mais um sinal de que os dois estão falando sério. Ela já esteve em quatro de seus jogos – e neste, ela não apenas se sentiu super confortável em ficar com ele depois do concurso, mas também foi vista se misturando mais do que nunca com a família de Patrick Mahomeso melhor amigo de Kelce.



Swift também foi flagrada usando uma pulseira da amizade em seu pulso que apresentava o número 1 de Kelce. 87 e duas copas – um sinal claro de que ela realmente gosta do tight end estrela de Kansas City.

Você deve imaginar que isso significa que Kelce quase certamente retornará o favor quando Swift participar da parte internacional de seus shows da turnê “Eras”… que estão programados para começar no próximo mês e durar até 2024.