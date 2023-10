Taylor Swift e Travis Kelce de mãos dadas durante jantar em Nova York

TMZ. com

O novo casal gostoso chegou à cidade de Nova York no sábado à noite… entrando em Nobu com ninguém além deles e alguns seguranças a reboque. Em outras palavras, era noite de encontro – o que foi evidenciado pela maneira como eles estavam se agarrando, e TK liderando o caminho.

Além do gesto romântico aqui, testemunhas nos disseram que eles também estavam abraçados à mesa. Na saída… Travis se mostrou um cavalheiro, colocando o casaco de Taylor para ela.

Lembre-se, já dissemos que eles tinham planos de passar o fim de semana inteiro juntos … você sabe, considerando que Trav teve alguns dias desde que seu time terminou o jogo na quinta-feira. Seu irmão, Jasão , joga com os Eagles na cidade vizinha de Nova Jersey amanhã – então parece que eles estão na cidade para isso e provavelmente comparecerão juntos. Grande passo, de fato.

Ainda ontem, havia um monte de SUVs estacionado lá fora da casa de Travis em Kansas City… então sim, TayTay passou a noite. Mais tarde no sábado, seu jato particular decolou de KC e pousou na Costa Leste. Agora, eles estão vagando juntos pela Big Apple.

Claro, todos também os viram ir embora juntos no muscle car conversível de Travis.

A única outra vez que os vimos no mesmo porta-retratos foi quando alguém os gravou saindo do estádio naquele primeiro jogo que ela foi pessoalmente há algumas semanas… mas eles não estavam se tocando naquela época. Agora, eles estão totalmente… é seguro dizer que eles estão namorando.

TBH, a maneira como Travis literalmente manifestou essa coisa do nada é muito inspiradora. Ele literalmente acabou de contar uma vez em que tentou atirar (sem sucesso no início)… e assim, ele criará um relacionamento. Fale sobre o poder do universo, hein?