Taylor Swift e Travis Kelce deixam o MetLife Stadium separadamente após a vitória dos Chiefs

Não houve passeio sob as estrelas por Travis Kelce dar Taylor Swift desta vez para o casal iniciante… a estrela pop e seu novo namorado deixaram o MetLife Stadium separadamente depois que ela o viu garantir mais uma vitória em campo.

Kelce saiu correndo do vestiário dos Chiefs em direção aos ônibus do time sem Swift após a vitória de Kansas City por 23-20. A cantora de “Love Story”, por sua vez, saiu de braços dados com a amiga Sofia Turner.