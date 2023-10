Taylor Swift e Travis Kelce passam o fim de semana juntos

Não está claro se eles ficarão em Kansas City durante o tempo juntos ou se sairão da cidade… mas com Travis agora fora do horário até o início da próxima semana e Taylor não subindo ao palco até 9 de novembro na Argentina, os pombinhos podem ir a qualquer lugar que quiserem.

Independentemente disso, eles foram vistos bastante juntos nas últimas semanas – além do vídeo viral deles saindo do jogo do Travis no mês passado, os 2 também foram vistos chegando perto em um bar local, com o braço em volta dele.