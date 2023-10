Taylor Swift e Travis Kelce passarão o fim de semana juntos após o jogo Chiefs x Broncos

euO último evento de futebol de quinta à noite foi outro grande sucesso para o Kansas City Chiefs e Travis Kelce ao mesmo tempo.

estava no Arrowhead Stadium mais uma vez para assistir seu novo amor jogar contra o Denver Broncos. Todas as imagens de Taylor saindo com a mamãe Kelce são uma representação perfeita de um novo relacionamento que provavelmente terá um ótimo começo. Em uma nova reportagem do TMZ, o novo casal planeja passar o fim de semana inteiro juntos no Kansas ou em outro lugar. Se for verdade, este passo aproxima o relacionamento de tornar algo possivelmente oficial em um futuro próximo. Embora não seja mais sério do que Taylor Swift passar um tempo com sua potencial nova sogra.

Taylor Swift e Brittany Mahomes compartilham um doce momento no camarote VIP do jogo dos Chiefs

Taylor e Travis têm tempo livre disponível?

Dado que o Kansas City Chiefs jogou na quinta-feira, Travis Kelce tem tempo suficiente para ficar com Taylor Swift. A cantora também está com a agenda totalmente liberada após o lançamento do filme ‘Eras Tour’ que é um sucesso estrondoso nos cinemas. Faz apenas algumas semanas desde que vimos pela primeira vez o novo casal passando um tempo juntos e os Swifties invadindo os estádios da NFL, onde puderam ver seu ídolo. Até agora, Taylor já visitou o Arrowhead Stadium duas vezes e também viu Travis jogar no MetLife Stadium no jogo Chiefs vs Jets do último domingo. Se ela continuar visitando seu namorado, tanto a audiência quanto a venda de ingressos continuarão disparando porque as pessoas querem ver Taylor Swift lá.

Durante o jogo contra o Broncos, os momentos finais não terminaram bem para Travis Kelce. A certa altura do jogo, terminou mancando devido a uma lesão no tornozelo que o impediu de continuar jogando no seu melhor. Taylor e Travis foram vistos juntos durante a festa pós-jogo, na primeira vez que ela o visitou no Arrowhead Stadium. Além disso, Kelce não negou o romance depois de ser questionado várias vezes nas últimas semanas. Na semana passada, ele disse à imprensa: “Parece que estava no topo do mundo depois do Super Bowl e agora estou ainda mais no topo do mundo”.