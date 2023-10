Taylor Swift e Travis Kelce são um ímã para ajudar a NFL a atrair mais fãs da Geração Z e do sexo feminino

Eidade como o Liga Nacional de Futebol tem sido atender à recente fixação pública com Taylor Swift e Travis Kelcecertamente não está recebendo nenhum crédito pela criação do enredo descomunal que surgiu em torno da estrela pop e doChefes de Kansas City final apertado.

“Não orquestrado pela NFL”, porta-voz da liga Brian McCarthy garantiu a Associated Press com uma risada durante uma conversa por telefone sobre o que está se tornando conhecido como “ Tay Tay e Trav,“um tópico do qual poucos pareciam se cansar inicialmente, sejam os fanáticos por futebol ou os Swifties, seja pela TV ou TikTok.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

Os protagonistas permaneceram calados sobre seu status real desde que Swift começou a frequentar os jogos de Kelce, há 1 semana. O desporto que serve de pano de fundo, e os seus parceiros televisivos, não têm tido vergonha de tentar capitalizar a “situação” e ganhar novos fãs, especialmente membros da Geração Z e mais mulheres – embora os especialistas em marketing estejam céticos de que haverá um grande impacto. a longo prazo.

“Não haverá uma ‘Era Pré-Taylor Swift’ e uma ‘Era Pós-Taylor Swift’ para a NFL. … É um fascínio momentâneo”, disse Rebeca Brooksfundador e CEO da Alter Agents, uma empresa de consultoria.

“Eu acredito no amor e desejo sorte a Taylor. Mas… é muito improvável que as pessoas fossem a um jogo para ver Taylor e pensassem: ‘Oh, eu não tinha ideia de que era isso que era o futebol! Meu Deus! Eu amo agora!'” Brooks disse. “Ou digamos que eles se casem: Taylor vai aparecer nos jogos e isso vai virar rotina.”

A NFL QUER ENTRAR

Ainda assim, naturalmente, a liga quer se divertir, com uma equipe de pessoas monitorando as mídias sociais para ver onde isso poderia fazer parte do fenômeno, à medida que vários memes e tendências decolaram depois que Swift assistiu a um jogo em Kansas City ao lado da mãe de Kelce em setembro. 24.

“Foi uma tempestade perfeita de cultura pop e esportes colidindo de uma forma realmente positiva, com duas bases de fãs incrivelmente apaixonadas se fundindo e interagindo de maneiras que nunca haviam feito antes. Então, para nós, é fantástico”, disse Ian Trombetta, o Vice-presidente sênior de marketing social, influenciador e conteúdo da NFL.

“Esperamos que aqueles – especialmente as mulheres jovens – que agora ganharam interesse não apenas em Travis Kelce, mas na NFL de forma mais ampla, possam permanecer conosco durante todo o ano e nos próximos anos”, disse Trombetta.

Não que a NFL pense que há muito espaço para melhorias: ela diz 47% de seus fãs são mulherese é o esporte número 1 entre pessoas de 8 a 24 anos.

A liga tem trabalhado durante vários anos para cortejar as mulheres, inclusive promovendo o futebol de bandeira ou promovendo a contratação de mulheres para as comissões técnicas dos times, já que desenvolvimentos negativos afastaram as pessoas: casos de violência doméstica envolvendo jogadores; misoginia e assédio sexual durante ex- Comandantes de Washington proprietário Dan Snyder’mandato; uma investigação lançada em maio por Nova Iorque e promotores da Califórnia contra acusações de assédio sexual e discriminação racial nos escritórios corporativos da NFL.

“Essas são situações individuais”, disse Trombetta. “Temos mulheres incríveis em toda a liga… e no final das contas, estamos orgulhosos de onde estamos indo como liga e dos valores que tentamos defender todos os dias.”

No entanto, certamente não faz mal ter Swift, um ícone do empoderamento feminino, trazendo pessoas para a festa.

Há um ano, ela se tornou a primeira artista com músicas em cada um dos 10 primeiros lugares da Billboard 100. A grande demanda para ver sua turnê atual – que recomeça em duas semanas – resultou em um desastre na Ticketmaster. Seus mais de 270 milhões de seguidores no Instagram são quase 10 vezes os 28,4 milhões da NFL; Kelce’s se aproximou de 4 milhões recentemente, graças ao impulso da publicidade recente.

A hilariante imitação viral de Travis Kelce por Taylor Swift após o jogo do Chief

Esta dupla celebridade-atleta é mais poderosa do que muitas que a precederam. Atribua isso ao amplo apelo de Swift, não apenas nos EUA, mas globalmente, e ao status de Kelce como o melhor jogador da NFL em sua posição e o segundo melhor jogador, atrás do quarterback Patrick Mahomesno reinado Super Bowl campeões. Adicione o estado atual de cobertura ininterrupta por meio de telefones celulares e o entusiasmo certamente supera Joe DiMaggio e Marilyn Monroe (vá em frente e Google eles, crianças), David Beckham e Posh Spiceo agora divorciado Tom Brady e Gisele Bunchene assim por diante.

ENCONTRANDO A ‘HISTÓRIA DA SEMANA’ CERTA

Desta vez, também houve um vácuo nas opções de exibição por causa das greves de Hollywood.

“Sempre há uma ‘história da semana’ agora, e não importa qual seja, você tem que descobrir como se encaixar nela. Foi a ‘Barbie’ por um tempo. Foi a Beyoncé durante o verão”, disse o guru de marketing. Joe favoritoque conta com a NFL Media entre seus clientes anteriores.

“Se você pratica esportes profissionais, é isso que você quer”, disse ele. “Você não quer ser apenas para os fãs principais. Você quer ser para todos, em qualquer lugar, que tenham que falar sobre isso no dia seguinte, porque não querem sentir que estão perdendo.”

Um problema em cortejar o grupo da Geração Z (11 a 26), disse Brooks, é que se trata de um grupo mais abertamente preocupado com a autenticidade do que as gerações anteriores. Portanto, a NFL pode ser “vista como egoísta”, disse Brooks, e “correr o risco de parecer meio patética e rabugenta”.

Na verdade, a supersaturação já começa a incomodar alguns.

O feed do Instagram da NFL, por exemplo, colocou brevemente as letras de Swift em sua biografia e observou que os Chiefs estão 2 a 0 com ela por perto. Até Kelce e seu irmão, Filadélfia Eagles Centro Jasãoobservou quantas vezes as câmeras da NBC cortaram para Swift no jogo de domingo à noite entre Kansas City e o New York Jets – às vezes comemorando, às vezes interagindo com amigos famosos e às vezes, bem, apenas parado ali.

“A NFL está exagerando?” Jason perguntou a Travis em um episódio de seu podcast lançado na quarta-feira. “Qual é a sua opinião honesta? Tire seus sentimentos por Taylor.”

Isso provocou uma risada de Travis, que disse que pode ser divertido para os espectadores quando celebridades aparecem nos jogos, mas concordou com a premissa de seu irmão, dizendo: “Eles estão exagerando um pouco, especialmente a minha situação”.

Por outro lado, como ex-presidente da CBS Sports Neil Pilson coloque: “Você monta o cavalo enquanto estiver disponível. Nós mostramos (Dallas Cowboys proprietário) Jerry Jones mais do que provavelmente precisamos durante as transmissões de TV, então por que não mostrar Taylor Swift?”

Pilson observou que os contratos da NFL TV que já valem bilhões não serão renegociados tão cedo, mas um aumento nas classificações poderia ser apresentado aos anunciantes para buscar preços mais altos para os comerciais.

“Já me fizeram a pergunta mais de uma vez: ‘O que acontece quando e se eles terminarem?’”, Disse Trombetta, da NFL. “Não tenho ideia. Mas espero que eles possam ficar juntos o maior tempo possível.”