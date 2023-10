Taylor Swift estará no Chiefs vs Chargers, antes dos jogos com o ex-QB da NFL Bernie Kosar

Taylor Swift está a caminho de Campo GEHA no Estádio Ponta de Flecha para assistir Travis Kelce e os Chiefs enfrentarem o Los Angeles Chargers.

De acordo com o ex-quarterback da NFL Bernie Kosara cantora esteve presente em uma festa privada antes do jogo em Cidade de Kansas antes do AFC Oeste confronto onde eles estavam assistindo mais cedo NFL ação, especificamente o jogo Browns vs Colts.

Swift, que está com o cabelo solto, parece estar usando um conjunto composto por um short vermelho de manga curta Chefes jersey espírito com saia preta.

Esta será a terceira vez que Rápido estará presente por um Chefes jogo em Ponta de flecha.

É digno de nota acrescentar que Cidade de Kansas está invicto com a sensação pop no estádio torcendo por eles.

Primeiro, eles venceram a estreia em casa 10-41 contra os Bears quando o “Verão cruel” a cantora fez sua estreia na suíte de amigos e familiares.

Na semana passada, Swift também esteve presente no Chiefs’ Quinta à noite futebol jogo contra o Broncos onde venceram 8-19.