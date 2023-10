Taylor Swift estará no jogo Broncos vs Chiefs no domingo?

Dsempre está cheio de expectativa enquanto a cidade se prepara para sediar o Denver Broncos‘jogo contra o Chefes de Kansas City no Empower Field em Mile High.

Denver “Swifties”, o termo afetuoso para Taylor Swiftos fãs estão ansiosos para saber se o cantor e compositor estará presente no jogo.

Taylor Swift estará no jogo dos Chiefs neste domingo apoiando Travis Kelce?

Com base nas últimas informações disponíveis, permanece incerto se Rápido estará presente no jogo do Denver. Rápido tornou-se uma visão comum em Chefes jogos desde seu relacionamento com Cidade de Kansas extremidade apertada Travis Kelce começou.

Travis Kelce gravou-se cantando Love Story em um clube: ele mandou para Taylor Swift?

Ela participou de quatro dos últimos cinco Chefes jogos nesta temporada, com três deles acontecendo no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Notavelmente, ela pulou o Chefes‘jogo de estrada em Minnesota contra o Vikingssugerindo um precedente para sua ausência em jogos fora de casa quando ela não tem uma residência próxima.

O Chefes tiveram um desempenho notável com Rápido presente, ostentando um recorde de 4-0 quando ela está lá e superando os adversários por 114-55 nesses jogos. No entanto, eles estão 2-1 sem ela.

Taylor Swift está programada para encerrar a pausa de três meses da turnê ‘Eras’ com um show em Buenos Aires, Argentina, no dia 9 de novembro.

Antes desta apresentação, é provável que haja ensaios e reuniões intensivas para preparar seu retorno aos palcos.

Após seu hiato, Taylor embarcará em uma turnê internacional de um ano, com datas programadas em vários países, incluindo Brasil, Japão, Suécia, Austrália, Canadá, França e Itália, entre outros. Esta extensa turnê marca seu retorno aos palcos após concluir a primeira etapa de seus shows nos EUA em agosto, que contou com uma temporada de seis noites no SoFi Stadium.

O tempo pode impedi-la de viajar

O clima em Denver neste fim de semana pode colocar Rápidodedicação ao teste, já que as temperaturas deverão permanecer frias, com possibilidade da primeira nevasca da temporada. Apesar destas condições, Rápidoa presença de no jogo permanece incerta.