Taylor Swift janta com Selena Gomez e Zoë Kravitz em Los Angeles

Taylor Swift e seu esquadrão feminino estavam em força na Cidade dos Anjos… comendo sushi com suas colegas da lista A, Selena Gomez dar Zoë Kravitz .

As senhoras foram ao altamente recomendado Sushi Park em West Hollywood na noite de quinta-feira e, aparentemente, todos se divertiram – quando foram vistos rindo e sorrindo ao saírem do local.

Como você sabe, Selena e Taylor são amigas desde 2008, quando Taylor estava namorando Joe Jonas e Selena estava com Nick Jonas – então sim, eles passaram por isso juntos.

Zoë também trabalhou com Taylor no passado, como um dos compositores creditados na música de Tay, “Lavender Haze”… parte de seu álbum de 2022, “Midnights”.

Aliás, parece que Taylor passou uma noite com seu namorado, Travis Kelcepor algum tempo com as meninas – mas ele tem um jogo em Kansas City neste fim de semana, então há uma boa chance de que ele fique preso nos treinos nos próximos dias.